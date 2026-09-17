Путин продлил продовольственное эмбарго до конца 2028 года

Президент России Владимир Путин продлил до 31 декабря 2028 года действие продовольственного эмбарго, введенного в 2014 году в отношении сельскохозяйственной продукции из ряда западных стран. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.

Согласно документу, специальные экономические меры сохранят действие с 1 января 2027 года по 31 декабря 2028 года.

Продовольственное эмбарго, введенное в ответ на недружественные действия Запада, действует в России с 7 августа 2014 года в отношении продукции из США, стран Евросоюза, Австралии, Норвегии и Канады. Позднее перечень государств расширили за счет других европейских стран и Украины.

Кроме того, Путин продлил до конца 2028 года действие специальных экономических мер, направленных на обеспечение безопасности России.