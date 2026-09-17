Контрафактные сигареты на 2 млн нашли в гараже в Казани

Более 40 тыс. пачек контрафактных сигарет почти на 2 млн рублей нашли в гараже в Казани. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанской таможни.

По данным ведомства, в гараже на территории одного из гаражных комплексов правоохранители обнаружили и изъяли 41 049 пачек сигарет, общей стоимостью 1 988 680 рублей. Во время осмотра продукции были выявлены нарушения правил обязательной маркировки. Кроме того, 2 382 сигаретные пачки имели явные признаки контрафакта.

Всю табачную продукцию изъяли из незаконного оборота. Материалы проверки переданы в подразделение УЭБиПК МВД по РТ.