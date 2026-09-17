news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 17 сентября 2026 16:20

Контрафактные сигареты на 2 млн нашли в гараже в Казани

Читайте нас в
Контрафактные сигареты на 2 млн нашли в гараже в Казани

Более 40 тыс. пачек контрафактных сигарет почти на 2 млн рублей нашли в гараже в Казани. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанской таможни.

По данным ведомства, в гараже на территории одного из гаражных комплексов правоохранители обнаружили и изъяли 41 049 пачек сигарет, общей стоимостью 1 988 680 рублей. Во время осмотра продукции были выявлены нарушения правил обязательной маркировки. Кроме того, 2 382 сигаретные пачки имели явные признаки контрафакта.

Всю табачную продукцию изъяли из незаконного оборота. Материалы проверки переданы в подразделение УЭБиПК МВД по РТ.

Фото: © пресс-служба Татарстанской таможни

#Контрафактная продукция #сигареты #татарстанская таможня
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Отпуск в октябре: почему жителям Татарстана выгодно отдыхать осенью

Отпуск в октябре: почему жителям Татарстана выгодно отдыхать осенью

17 сентября 2026

Количество отравившихся в казанском кафе NAN Кебаб возросло до 58

16 сентября 2026
Новости партнеров