Беляев поручил оборудовать дополнительные укрытия в жилых домах Нижнекамска

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ

В жилых домах Нижнекамска оборудуют дополнительные укрытия на случай воздушных атак – их разместят в заглубленных помещениях. Соответствующее поручение сегодня дал глава Нижнекамского района РТ Радмир Беляев на первом заседании Совета по безопасности при руководителе муниципалитета.

«Важно, чтобы эти помещения были доступны в случае угрозы и находились в надлежащем состоянии. Поэтому поручено также открыть горячую линию на базе в службы учёта претензий граждан», – проинформировал горожан мэр Нижнекамска в своем канале в мессенджере МАКС.

О случаях, когда подвал в момент угрозы закрыт, не подготовлен, находится в ненадлежащем состоянии либо возник другой связанный с ним вопрос, жители Нижнекамского района могут сообщать по телефонам горячей линии: 8 (8555) 35-10-72 и 8 (8555) 35-10-00.

По словам Беляева, на данный момент укрытия оборудованы в 221 многоквартирном доме. «Будем регулярно проверять их состояние и приводить к единому стандарту», – заверил он.

Автоматические системы, обеспечивающие доступ к 28 укрытиям, уже установлены в 22 домах. До 16 октября ими предполагается оснастить еще 87 объектов.

Параллельно, добавил глава района, начинается работа по установке отдельно стоящих железобетонных укрытий. Сейчас рассматриваются четыре предложения от разных производителей, уточнил он.

Первое такое укрытие планируется установить в нижнекамском парке «Семья» в качестве пилотного. «Это будет наш первый практический опыт: посмотрим, как оно будет работать, насколько удобно его эксплуатировать, и уже с учетом этого опыта будем принимать дальнейшие решения», – пояснил Беляев.

Созданный при главе Нижнекамского района Совет по безопасности будет заниматься всем комплексом соответствующих вопросов: гражданской обороной, защитой населения при воздушных угрозах, укрытиями и доступом к ним, оповещением, готовностью объектов, взаимодействием с предприятиями и организациями.

В результате атаки БПЛА на Нижнекамск 13 сентября погибли два человека, еще 14 пострадали.