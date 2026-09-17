В Татарстане запустят Лигу КВН для студентов колледжей

В Татарстане запустят единую Лигу КВН для студентов колледжей. В течение сезона команды учреждений среднего профессионального образования будут участвовать в играх в городах республики, работать с наставниками и бороться за выход в суперфинал, который пройдет в Казани в апреле 2027 года.





В Татарстане создадут единую систему для команд колледжей

В Татарстане запускается единая Лига КВН для студентов колледжей. Инициатива стала продолжением уже сложившегося движения КВН в республике и результатом запроса самих студентов на развитие соревнований в системе среднего профессионального образования. В новую лигу войдут команды колледжей со всей республики, а в течение сезона для них проведут игры в городах Татарстана и организуют работу с опытными наставниками.

16 сентября в Казани состоялось заседание, посвященное запуску лиги. В нем приняли участие министр по делам молодежи Республики Татарстан Азат Кадыров, директор КВН РТ Рамиль Агдеев, капитан команды «Каракуз» Лев Максимов, представители колледжей республики и член Экспертного совета Государственной Думы РФ по образованию и молодежной политике Роман Султанов, который подключился к работе над созданием лиги. Участники обсудили, как учреждения СПО будут включаться в движение и выстраивать работу команд.

«В колледжах Татарстана учатся тысячи активных ребят, и мы хотим, чтобы у них было больше возможностей проявить себя вне учебной аудитории. Мы запускаем лигу как постоянное движение, чтобы ребята могли расти от первой игры до большой сцены и находить новых товарищей. Совсем скоро у нас появятся команды, которыми будут гордиться не только их колледжи, но и вся республика», – отметил министр по делам молодежи Республики Татарстан Азат Кадыров.

«КВН – это не просто игра. Это крупнейший социальный лифт для молодежи, возможность раскрыть талант, научиться работать в команде и найти свой путь в жизни. Мы запускаем официальную лигу для студентов колледжей, чтобы у каждого молодого человека в республике был шанс проявить себя. Уверен, что Лига КВН колледжей станет новой точкой роста для молодежи Республики Татарстан», – подчеркнул Роман Султанов.

Сезон завершится суперфиналом в Казани

Развитие КВН в системе СПО станет продолжением республиканской практики, которая уже несколько лет объединяет школьников и студентов. В Татарстане работают школьные и студенческие команды, проходят региональные игры и фестивали, а лучшие коллективы представляют республику на федеральном уровне.

«Престиж СПО неуклонно растет – более 60% школьников после 9 класса выбирают среднее профессиональное образование. Пилотные проекты Лиги колледжей стартовали в 2024 году, и к 2025 году Лига насчитывала уже почти 7000 участников», – рассказал Султанов.

Теперь движение получит единую республиканскую структуру. В течение сезона команды будут участвовать в серии концертов в Нижнекамске, Альметьевске, Набережных Челнах и Казани. С ними будут работать опытные кураторы и наставники, а завершится сезон в апреле 2027 года суперфиналом в Казани с участием 12 команд учреждений СПО.

На старте лиги выступили команды Высшей лиги КВН

К запуску лиги приурочили концерт с участием команд Высшей лиги КВН, который прошел в концертном зале «Корстон». Перед зрителями выступили московские команды «Это они» – вице-чемпионы Высшей лиги 2025 года и полуфиналисты сезона 2026 года, а также «Оборович» – обладатели Президентского КиВиНа на фестивале «Голосящий КиВиН» в Светлогорске и полуфиналисты Высшей лиги 2026 года. Обе команды представляют Университет «Синергия». Ведущим концерта стал капитан команды «Каракуз» Лев Максимов.

Создание Лиги КВН для студентов колледжей позволит объединить существующие команды и дать развитию этого направления системный характер. Основой проекта остается интерес студентов к юмору, сцене и командному творчеству. Поддержка молодежных инициатив соответствует задачам национального проекта «Молодежь и дети».

Фото: Университет «Синергия»