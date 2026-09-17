iPhone 18 Pro Max появился в продаже за день до официального старта

Продажи новых смартфонов iPhone 18 Pro Max в России начались еще до официальной даты старта. За сутки до релиза приобрести устройства уже можно на московском радиорынке. Стоимость отдельных моделей там достигает 900 тыс. рублей.

«Стоимость составляет от 550 до 900 тыс. рублей в зависимости от объема памяти», - рассказали ТАСС в одном из павильонов торгового комплекса, специализирующегося на продажах электроники.

Новые смартфоны представлены в магазинах в ограниченном количестве — в наличии есть лишь единичные экземпляры. Упаковки с устройствами продавцы достают со склада непосредственно перед покупкой.

При этом новый складной смартфон iPhone Duo пока приобрести нельзя. Его появление в продаже ожидается только в октябре.