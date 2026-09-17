Российский менеджер Уэста: Скорее всего, концерт в Петербурге состоится

Концерт американского рэпера Канье Уэста (Йе) в Санкт-Петербурге, намеченный на октябрь, скорее всего, все-таки состоится. Об этом заявил представитель команды певца в России Дмитрий Чистов, сообщает издание News.ru.

При этом менеджер добавил, что необходимые договоренности о проведении выступления будто бы «почти достигнуты».

«Мы рассчитываем, что концерт состоится», – заверил Чистов, уточнив, что вопрос должен решиться в течение двух-трех часов, после чего якобы будет сделано официальное заявление.

При этом менеджер опроверг сообщения, что шоу Уэста планируют перенести на другие даты или провести на иной площадке. О таком варианте развития событий, по его словам, «даже речи быть не может – и не идет».

Чистов также сообщил, что сам рэпер в курсе ситуации, сложившейся вокруг его концерта, и ждет встречи с российскими поклонниками его таланта.

Выступление Канье 10 и 11 октября в Санкт-Петербурге 17 августа анонсировал концертный менеджер рэпера. Однако через неделю, 24 августа, «Газпром Арена» сообщила, что не будет проводить концерт Уэста на своей площадке. В заявлении было отмечено, что стадион не является организатором мероприятия, а договора аренды не существует.

Позднее представители арены уточнили, что организаторы концерта рэпера начали продажу билетов, не обладая полным пакетом необходимых документов. В начале сентября пресс-служба площадки подтвердила, что в ее расписании на октябрь нет концертов каких-либо зарубежных исполнителей, включая Йе.

После этого житель Воронежа Евгений Рассказов подал иск в суд на организатора концерта Уэста, потребовав вернуть деньги, потраченные на билеты. Рассмотрение дела назначено на октябрь.