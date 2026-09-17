Комитет по охране ОКН предложил создать реестр для монументального искусства

В Казани состоялось первое заседание обновленного Общественного совета при Комитете Татарстана по охране объектов культурного наследия (ОКН). Новый состав был утвержден 2 сентября.

В состав совета вошли реставраторы, архитекторы, историки, археологи, юристы, краеведы и журналисты. Председателем совета избрали члена Общественной Палаты Татарстана Наталью Топал.

Часть обсуждений касалась сохранения и реконструкции Мергасовского дома. Как отметила Наталья Топал, согласно документам БТИ, у здания шесть этажей и мезонин. Нижние этажи – первый, а где-то и второй – со временем «ушли» в так называемый культурный слой, в некоторых случаях бывшие владельцы квартир и помещений, которые располагались в Мергасовском доме, попросту застроили их кирпичом.

Отдельно Совет обсудил приспособление объектов культурного наследия под современное использование, сохранение мозаичных панно советского периода.

Председатель Комитета РТ по охране ОКН Иван Гущин напомнил, что еще в начале года предложил создать в республике реестр объектов монументального искусства при Министерстве культуры. После утверждения такого реестра он должен быть направлен в Минстрой для дальнейшего внесения изменений сведений об охраняемых элементах в правила землепользования застройки.

Иван Гущин подчеркнул, что включение мозаики, являющейся частью объекта недвижимости, налагает обременение на все здание, что осложняет его дальнейшую эксплуатацию.

«Мы изучили опыт Нижнего Новгорода, который уже давно по этому пути идет – у них есть отдельный реестр для произведений монументального искусства», – сказал он.

На заседании утвердили организационные положения: заседания проводятся не реже одного раза в квартал, решения принимаются открытым голосованием большинством голосов, материалы направляются членам совета не позднее чем за 10 календарных дней. Кворум – не менее двух третей состава.