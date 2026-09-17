Значительная часть олимпиад школьного этапа в РТ перейдет в цифровой формат

В Татарстане 22 сентября начнется школьный этап Всероссийской олимпиады. В 2026–2027 учебном году проведение школьного этапа в республике изменится – практически все предметы перейдут в цифровой формат, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Значительная часть олимпиад будет проходить на платформе «Интернет Урок», еще несколько естественнонаучных дисциплин – с использованием платформы «Сириус. Курсы». Математика и геометрия в республике сохранят очный формат, уточнили в ведомстве.

«Школьный этап является первой ступенью Всероссийской олимпиады и самым массовым. Цифровизация значительной части предметов позволяет упростить организацию олимпиады, сделать участие в ней доступным каждому. Важно не ограничивать себя одним-двумя предметами, а попробовать свои силы на разных направлениях», – отметила директор Республиканского олимпиадного центра Минобрнауки РТ Гульнара Исламова.

Участие в олимпиадах бесплатное, а попробовать свои силы смогут даже те школьники, которые никогда раньше их не писали.

По большинству предметам принять участие в олимпиадах можно с пятого класса, а по русскому и английскому языкам, по математике – с четвертого. При этом школьник может выбрать несколько предметов и попробовать себя в разных направлениях.

Если учащийся успешно выполняет задания и набирает необходимое количество баллов, то он получает возможность пройти на муниципальный этап. Следующая ступень – региональный этап, а затем заключительный, куда приезжают сильнейшие школьники со всей России.

Победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников получают право поступать в российские вузы без вступительных испытаний на бюджет на направления, соответствующие профилю олимпиады.

В прошлом учебном году в Татарстане количество участий на школьном этапе всероссийской и республиканских олимпиад практически достигло миллиона. Среди наиболее популярных направлений были математика, русский и английский языки, история.

Регистрация на школьный этап уже началась. Уточнить расписание, доступные для класса предметы и порядок участия можно на сайте Республиканского олимпиадного центра, а также у заместителя директора по учебной работе или учителя-предметника в школе.