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Происшествия 17 сентября 2026 19:11

Потерявшийся грибник выживал в лесу 12 дней

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Грибник 12 дней выживал в лесу в Архангельской области практически без еды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное отделение организации «ЛизаАлерт».

Мужчина пошел с коллегами за грибами в лес в районе поселка Луковецкий еще 5 сентября. Он заблудился, с собой у него была зажигалка и телефон. Однако связи в тех краях не было, и, соответственно, обратиться за помощью он не мог.

«Он ничего не ел все дни, жил в лесу и укрывался ветками, - сказали в отряде. - Ноги сильно опухли, он очень слаб, в машину садился с трудом. Сейчас он в больнице в Архангельске, у него обезвоживание. Оставили под наблюдением», – рассказал представитель «ЛизаАлерт».

За время поисков спасатели и добровольцы прошли по лесу около 400 км.

«В первый день услышал звук пожарной машины, но не мог на него выйти - не понимал, где находится источник. 17 сентября вышел на грибников: вывалился из канавы на дорогу, с которой и ушел в лес, но в другом месте», – добавил собеседник агентства.

#грибник #заблудился в лесу #архангельск
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