Экс-министр Никифоров заочно арестован по делу Finiko

Бывший министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров заочно арестован по делу о финансовой пирамиде Finiko. Информация об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу размещена на сайте Мещанского суда Москвы.

Напомним, экс-министра не задержали, так как после отставки в 2018 году он живет за границей, его объявили в розыск. Следствие полагает, что он – один из создателей пирамиды: Никифоров выводил деньги через фирму, связанную со строительством и управлением недвижимостью в Иннополисе.

Компания Finiko появилась летом 2019 года. Ее ключевые фигуры – Кирилл Доронин, Эдвард и Марат Сабировы и Зыгмунт Зыгмунтович. Доронин и его подельники в соцсетях завлекали жертв обещаниями безбедной жизни, а в пирамиду вкладывались жители разных регионов страны. При этом компания не была зарегистрирована ни в одном государственном реестре и не платила налоги. Ущерб, причиненный организаторами пирамиды, составляет порядка 200 млн рублей.

Кирилл Доронин сейчас находится в СИЗО, его дело рассматривает Вахитовский районный суд. Эдвард и Марат Сабировы находятся в СИЗО в Москве. Зыгмунт Зыгмунтович – до сих пор в розыске.

Еще одного предполагаемого организатора пирамиды Finiko дизайнера Азата Тухватуллина задержали в начале сентября 2026 года. В настоящий момент его доставили в Москву, суд арестовал его на два месяца.