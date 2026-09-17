Сотрудники Департамента питания Казани занесены на Электронную доску почета РТ

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Отличившиеся сотрудники Департамента продовольствия и социального питания города Казани занесены на Электронную доску почета Республики Татарстан. Соответствующие свидетельства им вручила заместитель председателя Комитета Государственного Совета РТ по социальной политике Ольга Воронова, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Во встрече также приняли участие депутат Госсовета, генеральный директор АО «Департамент продовольствия и социального питания г. Казани» Рима Мухамедшина и заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

В приветственной речи Ольга Воронова заметила, что сотрудники департамента уже 20 лет отвечают за организацию питания и снабжения продуктами общеобразовательных, дошкольных и социальных учреждений Казани и ряда других муниципалитетов Татарстана. Сегодня предприятие ежедневно обеспечивает питанием более 310 тыс. человек в более чем тысяче учреждений Казани и 10 районах РТ.

«За этими цифрами стоит большая ежедневная работа коллектива. Более 1,2 тыс. сотрудников предприятия обеспечивают питанием детей в детских садах и школах, пациентов учреждений здравоохранения и других жителей. В настоящее время горячим питанием от департамента обеспечиваются 684 детских садов, 319 школ и семь городских больниц», – напомнила парламентарий. И добавила, что, по ее мнению, вручение свидетельств стало еще одним подтверждением высокой значимости труда работников Департамента продовольствия.

«В этом году нашему дорогому и любимому Департаменту продовольствия и питания Казани исполнилось 20 лет, и в этом зале находятся люди, которые 20 лет преданно, честно, с высокой профессиональной экспертизой, всем сердцем работают с самого первого дня. И очень надеюсь, еще долго будут работать и приносить огромную пользу здоровью людей», – заявила в свою очередь Рима Мухамедшина.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Учредил Электронную доску почета Татарстана своим указом от 1 мая этого года Раис РТ Рустам Минниханов. Инициатива призвана отметить профессиональные достижения жителей республики, их добросовестный труд и вклад в социально-экономическое развитие региона.

На платформе размещены более 15 тыс. работников, которые представляют 4,8 тыс. предприятий Татарстана. Ознакомиться со списком лауреатов можно на сайте. «Это очень правильно. Человек труда – он должен быть в авторитете», – акцентировал позднее руководитель республики.