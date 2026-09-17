В Казани при поддержке СИБУРа восстановили озеро и обновили бульвар «Ярдэм»

Фото: пресс-служба казанского предприятия СИБУРа

В Казани открылась новая очередь инклюзивного бульвара «Ярдэм». При поддержке СИБУРа здесь восстановили озеро и благоустроили прилегающую территорию площадью 0,98 га. Компания направила на проект около 80 млн рублей.

Перед началом работ экологи обследовали территорию. Озеро было заилено на 60%: десятилетиями в него поступали ливневые и сточные воды, тающий снег. Из водоема вывезли 2,6 тыс. тонн донных отложений, благодаря чему его объем увеличился вдвое.

Фото: пресс-служба казанского предприятия СИБУРа

Вокруг бульвара проложили велодорожку длиной 590 метров, высадили более 260 деревьев и кустарников, уложили около 2 тыс. квадратных метров газона.

«Сегодня мы открываем прекрасный парк – еще одно современное общественное пространство, которое делает Казань комфортнее, красивее и удобнее для всех жителей города. Особую признательность хочу выразить компании СИБУР: ее команда провела огромную работу по благоустройству озера, вложила силы и ресурсы, чтобы эта территория стала по-настоящему уютной. Такие проекты – пример ответственного партнерства бизнеса и республики, и мы будем и дальше поддерживать такие инициативы», – отметил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Фото: пресс-служба казанского предприятия СИБУРа

«Открытие второй очереди бульвара «Ярдэм» – важный шаг в формировании комфортной и инклюзивной городской среды Казани: пространство стало удобнее для всех жителей, а благодаря бережной экореабилитации озера и обустройству прилегающих зон территория превратилась в настоящий центр притяжения. Особую роль в реализации проекта сыграло партнерство города с СИБУРом – поддержка компании позволила не только привести в порядок водоем и создать современную инфраструктуру, но и задать высокий стандарт комплексного благоустройства, где сочетаются забота об экологии, доступность и удобство для горожан», – сказал мэр Казани Ильсур Метшин.

По данным ученых Академии наук Татарстана, раньше на месте озера стояли частные дома. Их снесли в конце 1970-х – середине 1980-х годов, когда район начали застраивать многоэтажками. Котлован постепенно заполнился водой, и в нем сформировалась самостоятельная экосистема.

Фото: пресс-служба казанского предприятия СИБУРа

Во время восстановления озера в его центре создали островок с шестиметровой ивой Буллата, дербенником и ивой нана. Вдоль береговой линии обустроили биоплато – участки с водными растениями и пологими откосами. Они создают условия для естественного восстановления растительности и посадки цветущих видов.

Всего высадили более 1,2 тыс. растений, в том числе белокрыльник болотный, сусак зонтичный, вахту трехлистную, дербенник иволистный, ирис ложноаировый, камыш озерный, мяту водную и нимфею крупную – белую и розовую.

Фото: пресс-служба казанского предприятия СИБУРа

Растения поглощают избыток нитратов и фосфатов, очищают воду и насыщают ее кислородом, укрепляют берега и служат укрытием для рыб и водоплавающих птиц. По периметру озера также высадили ивы Водопад, Буллата, извилистую свердловскую, нана и «Памяти Бажова». Их корни укрепляют берег, а кроны затеняют воду, помогая уменьшить ее цветение. В озере обитают карась и ротан, встречаются водоплавающие птицы и несколько видов водных растений.

Фото: пресс-служба казанского предприятия СИБУРа

«Для нас было важно принять участие в реализации этого проекта, потому что этот парк находится в Кировском и Московском районах, в непосредственной близости от нашей казанской площадки – здесь жили и живут наши работники и ветераны, поэтому это продолжение предприятия в городе. Реализуя этот проект, мы очистили водоем, увеличив объемы озера в два раза, полностью восстановили популяцию растений и рыб. Но парк имеет и другое назначение – он создан не только для жителей города, но и для людей с ограниченными возможностями, они могут себя здесь проявить и социализироваться», – рассказал генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин.

Фото: пресс-служба казанского предприятия СИБУРа

На бульваре также появился экопавильон СИБУРа. Его фасад выполнен из замковых поликарбонатных панелей, которые казанская компания «Сафпласт» изготовила из сырья «Казаньоргсинтеза». По данным компании, СИБУР – крупнейший производитель этого высокопрочного пластика в России и странах СНГ. Часть мебели в павильоне сделана из переработанного пластика.

Здесь проходят лекции, экологические уроки и общественные встречи, работает образовательный уголок с книгами и просветительскими стендами. Снаружи установлен фандомат для сбора использованных ПЭТ-бутылок.

Фото: пресс-служба казанского предприятия СИБУРа

В павильоне разместилась и зона благотворительного фонда «Добрая Казань» с прокатом специализированных велосипедов для детей с особенностями здоровья. Посетители смогут купить сувениры, изготовленные подопечными фонда, и поучаствовать в мастер-классах.

Бульвар «Ярдэм» открылся в 2024 году и стал первым в Казани инклюзивным общественным пространством, спроектированным с учетом потребностей людей с особенностями развития и инвалидностью. Рядом расположены Республиканская специальная библиотека для слепых и инклюзивный центр «Ярдэм». С учетом доступности здесь обустроены спортивные тренажеры, сенсорная тропа, площадка для паралимпийской игры боччи и парковка. Благоустройство территории планируют продолжить в следующем году.

Фото: пресс-служба казанского предприятия СИБУРа

Еще одним совместным экологическим проектом «Казаньоргсинтеза» и руководства Кировского и Московского районов в этом году стал сбор использованных автомобильных покрышек. За месяц 1,6 тыс. жителей Казани передали на переработку 6,5 тыс. шин общим весом почти 60 тонн. Полученную резиновую крошку использовали для обновления покрытия прогулочной зоны у озера Лебяжье и создания двух мини-футбольных полей во дворах домов на улице Серова.