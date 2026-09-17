Минниханов открыл четвертую очередь инклюзивного бульвара в Казани на Серова

Строительство инклюзивного бульвара площадью 3,9 га завершено в Казани на улице Серова. Это первый в России объект, полностью адаптированный под потребности людей с ОВЗ. Сегодня его осмотрел Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«От всей души поздравляем вас с прекрасным событием. Мы только что прошли, посмотрели прекрасный парк. Огромную работу провела компания «Казаньоргсинтез», приведено в порядок озеро. Проделана огромная работа по республиканским и федеральным программам, отремонтированы дома (вокруг – примеч. «ТИ»), которые завершают этот облик», – сказал Минниханов, обращаясь к собравшимся гостям.

На праздничном открытии четвертой очереди бульвара «Ярдэм» на улице Серова сегодня собралось много гостей. Сюда пришли семьи с детьми, проживающие неподалеку, а также из других районов города. На бульваре звучала музыка, а солнечная погода благоприятствовала прогулкам казанцев, среди которых было немало людей с ОВЗ.

В день открытия для собравшихся организован праздничный концерт, мастер-классы, лекции и спортивные активности.

В финальной части бульвара по периметру водоема обустроены деревянный настил и смотровые площадки. Для маломобильных жителей появилась широкая велодорожка. Водоем очистили, а на нем создали небольшой островок с ивой.

Отметим, что первый в республике и России инклюзивный бульвар площадью 3,9 га, полностью адаптированный для людей с ограниченными возможностями здоровья, был открыт в 2024 году вблизи центра «Ярдэм». Здесь появились детские и спортивные площадки со специальным оборудованием, сцена, сенсорный сад, прогулочные зоны и многое другое.

В этом году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» завершили благоустройство четвертой очереди бульвара. Территорию озеленили – высадили 170 деревьев, 2,8 тыс. цветов и 1,2 тыс. кустарников. Растения разместили в основном вокруг озера, которое стало изюминкой бульвара.