В Казани газифицировали коттеджный поселок «Вознесенский»

Фото: пресс-служба «Газпром трансгаз Казань»

В Казани ввели в эксплуатацию распределительный газопровод среднего и низкого давления в коттеджном поселке «Вознесенский». Благодаря новой инфраструктуре доступ к газу получили 177 семей, сообщили в «Газпром трансгаз Казань».

В торжественной церемонии пуска газа приняли участие председатель Комитета Госсовета Татарстана по экономике, инвестициям и предпринимательству Рягат Хусаинов, генеральный директор «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов, первый заместитель министра промышленности и торговли республики Родион Карпов, заместитель руководителя исполкома Казани по вопросам ЖКХ и гражданской защиты Искандер Гиниятуллин и генеральный директор «Газпром межрегионгаз Казань» Айдар Тагиров.

Рягат Хусаинов отметил, что газификация является одним из примеров социальной ответственности государства. По его словам, с начала реализации программы к более чем 45 тыс. домовладений в Татарстане подвели газовые сети, около 35 тыс. домов подключили к газу.

«Это не просто цифры – это залог благополучия семей татарстанцев», – подчеркнул Хусаинов.

Фото: пресс-служба «Газпром трансгаз Казань»

Рустем Усманов поздравил жителей поселка с подачей газа первым потребителям. Он отметил, что провести пуско-наладочные работы в короткие сроки удалось благодаря совместной работе строителей и газовиков.

«Сегодня в поселке "Вознесенский" действительно большой праздник – осуществлена подача газа первым потребителям. Это стало возможным благодаря труду строителей, и, конечно, газовикам, которые в оперативные сроки провели пуско-наладочные работы, чтобы самое экономичное и экологичное топливо согревало семейные очаги жителей поселка», – сказал Усманов.

Родион Карпов отметил, что программа догазификации в Татарстане продолжается и охватывает новых потребителей. Теперь к газовым сетям подключены и жители «Вознесенского».

«Теперь в их число вошли и жители поселка "Вознесенский", и еще у 177 семей есть надежный источник тепла, который согреет предстоящей зимой», – сказал первый замминистра.

Искандер Гиниятуллин поблагодарил руководство и сотрудников компании за работу по газификации жилых массивов Казани. Он подчеркнул, что совместно с исполкомом города газовики подключают к газу социальные объекты, поликлиники, детские сады и жилые дома.

«Благодаря этой совместной работе формируется комфортная среда. Хочу поздравить жителей поселка с приходом голубого топлива, которое будет дарить уют и тепло», – сказал Гиниятуллин.