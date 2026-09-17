Центр реабилитации «Восхождение» в Казани отметил 20-летие

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

За годы работы в центре реабилитации инвалидов «Восхождение» в Казани помощь получили более 11,5 тыс. человек. Торжественное мероприятие, посвященное двадцатилетию со дня его открытия, прошло сегодня в Казанском государственном институте культуры.

«20 лет тому назад при участии и содействии первого Президента Республики Татарстан Минтимера Шаймиева был открыт реабилитационный центр „Восхождение“. Это целый комплекс, который располагался в доме, получившем затем название „дом для колясочников“, где 50 благоустроенных квартир адаптированы для людей, передвигающихся на колясках. За все время работы более 11 тыс. человек взрослого населения получили социальную помощь и реабилитационные услуги, улучшили свои когнитивные способности. Им были оказаны услуги по развитию мелкой моторики. В центре реализуется более 40 технологий и различных методик реабилитации», – рассказала журналистам министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова.

Она отметила, что большое количество социальных услуг позже, вслед за Татарстаном, было внедрено в рамках комплексной программы реабилитации по всей России.

«С 2024 года в центре появилось новое отделение для реабилитации участников специальной военной операции. Помощь сегодня получили более 200 ребят, в том числе 100 из них – в этом году. При поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова в это отделение было поставлено специализированное оборудование с биологической обратной связью, оборудование для развития мелкой моторики и когнитивных способностей, а также для эрготерапии. Кроме того, был проведен ремонт», – отметила Зарипова.

В настоящее время в учреждении работает команда профессионалов. В стенах центра была создана баскетбольная и футбольная команда из числа тех, кто проходил реабилитацию. «Крылья Барса» – это команда, признанная на федеральном уровне.

«У ребят, кто прошел через центр, и у взрослого населения есть свои достижения. Например, ребята, которые участвовали в „Абилимпикс“ среди участников специальной военной операции, заняли второе место в своей номинации в прошлом году. Мы сейчас готовимся к следующему этапу участия в „Абилимпикс“», – добавила Зарипова.

Она пожелала команде центра новых профессиональных открытий и достижений, чтобы как можно большему количеству людей была оказана жизненно необходимая помощь.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Татьяна Ларионова рассказала историю создания центра «Восхождение» и поблагодарила его директора Ольгу Гончарову за труд, в который она вкладывает всю свою душу.

«Я хочу сказать спасибо всем, кто поверил в этот центр. Спасибо за то, что центр развивается, за то, что он преобразовывается, за то, что сегодня выполняет важнейшую задачу по реабилитации ветеранов СВО. Спасибо всем добрым людям, кто сердцем и душой понимает, что такое „казанский дом для инвалидов-колясочников“ – социально-реабилитационный центр „Восхождение“», – сказала она.

Татьяна Ларионова вручила Ольге Гончаровой благодарственное письмо за успехи в комплексной реабилитации, повышение качества жизни людей с ОВЗ, эффективную помощь ветеранам СВО, сохранение и приумножение семейных ценностей.

Центр «Восхождение» был открыт 7 сентября 2006 года. С января 2008 года учреждение стало автономным и с тех пор помогает жителям республики, имеющим ограничения по здоровью, справляться с трудностями. Сейчас центр может одновременно принимать до 40 человек в режиме полустационара и еще до 40 – в других форматах обслуживания. Специалисты подбирают программу реабилитации индивидуально: она может включать восстановление двигательных навыков, помощь в освоении бытовых навыков и психологическую поддержку.