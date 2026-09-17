Сергей Яцковский возглавил управление городского хозяйства Набережных Челнов

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

Начальником управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения исполнительного комитета Набережных Челнов назначен Сергей Яцковский. Его представили депутатам Горсовета и коллективу исполкома.

До нового назначения Сергей Яцковский работал главным инженером МУП «Городской транспорт». Он имеет высшее образование – окончил Камскую государственную инженерно-экономическую академию по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте», получив квалификацию инженера.

Трудовую деятельность Яцковский начинал в трамвайном управлении КАМАЗа. С 2000 года работал в «Электротранспорте», где прошел путь от электромонтера до начальника депо и главного инженера.

Сергею Яцковскому 50 лет. К исполнению обязанностей начальника управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения он приступил сегодня.