В Татарстане выросли цены на бензин АИ-92 и АИ-98

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В Татарстане за неделю, с 8 по 14 сентября, существенно выросли средние цены на бензин марок АИ-92 и АИ-98. Это следует из данных Росстата.

В частности, АИ-92 за указанный период подорожал на 64 копейки – с 68,37 до 69,01 рубля за литр. За первую неделю сентября он вырос в цене лишь на 26 копеек.

В свою очередь стоимость бензина премиальных марок (АИ-98 и выше) увеличилась на 1 рубль 18 копеек – с 98,07 до 99,25 рубля за литр. В начале сентября цена на него оставалась неизменной.

Вместе с тем средняя стоимость бензина АИ-95 за минувшую неделю не изменилась – он по-прежнему стоит 73,83 рубля. За первую неделю сентября он подорожал на две копейки.

Осталась неизменной и средняя цена дизельного топлива – 80,98 рубля. В начале месяца его стоимость выросла на 17 копеек.

Средняя стоимость автомобильного бензина в Татарстане выросла на 35 копеек – с 71,46 до 71,81 рубля за литр.

Впрочем, цены на топливо в Татарстане на прошлой неделе оставались ниже, чем в среднем по Приволжскому федеральному округу. В целом по регионам ПФО автомобильный бензин стоил 75,65 рубля за литр, АИ-92 – 72,14 рубля за литр, АИ-95 – 78,30 рубля за литр, АИ-98 и выше – 101,43 рубля за литр, а дизтопливо – 82,09 рубля за литр.

По стране бензин за указанное время подорожал на 0,4%, с 78,25 до 78,51 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива уменьшилась на 0,3%, с 88,44 до 88,05 рубля за литр.

С начала лета ситуация на российском рынке моторного топлива ухудшилась из-за ударов украинских беспилотников по НПЗ. В конце августа в России временно разрешили продавать на АЗС бензин и дизельное топливо экологических классов К2–К5, или «Евро-2» – «Евро-5». Мера будет действовать до 30 июня следующего, 2027 года.

Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе усилить контроль за ценообразованием на независимых заправках. Банк России ожидает прояснения ситуации на топливном рынке к концу октября.

ФАС на сентябрьском совещании в Правительстве отчиталась о возбуждении 55 дел по фактам нарушения антимонопольного законодательства на топливном рынке и выдаче 83 предупреждений, из которых на тот момент 51 было исполнено. Антимонопольщики также обнаружили в регионах непрозрачные цепочки поставки топлива.

Президент РФ Владимир Путин сначала заявил, что не отремонтированы лишь 10% поврежденных атаками НПЗ, а потом выразил уверенность, что страна должна быть готова к потенциально возможному дефициту топлива.

Президент США Дональд Трамп 14 сентября сообщил, что, по его данным, Россия и Украина согласились не наносить удары по энергетическим объектам друг друга, но эта информация не подтвердилась.