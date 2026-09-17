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На главную ТИ-Спорт 17 сентября 2026 14:26

Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков

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Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков
Фото: duma.gov.ru

Российский экс-биатлонист, двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков ушел из жизни в 59 лет. Об этом рассказал руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов.

«Не стало Сергея Чепикова», – написал Аверьянов.

Отметим, что Чепиков – двукратный олимпийский чемпион (1988, 1994) и четырехкратный призер Олимпийских игр, двукратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира по биатлону (1990, 1991).

По окончании карьеры работал тренером-консультантом сборной России по биатлону, входил в состав правления СБР. С 2008 года занимался политикой, являлся депутатом Госдумы.

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