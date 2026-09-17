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Общество 17 сентября 2026 14:54

В Нижнекамске врачи достали из легкого мужчины куриную косточку

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В Нижнекамске врачи достали из легкого мужчины куриную косточку
Фото: канал Альмира Абашева в МАКС

Врачи Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы извлекли из легкого мужчины куриную кость. Об этом сообщил в своем канале в МАКС министр здравоохранения РТ Альмир Абашев.

В пульмонологическое отделение больницы был доставлен мужчина. На протяжении последних двух месяцев он страдал от кашля, одышки и повышения температуры. Пациента направили на рентгенографию органов грудной клетки, патологических изменений не выявлено.

Однако во время бронхоскопии медики обнаружили, что в правом легком мужчины застряла куриная кость размером около двух сантиметров. Процедура извлечения заняла буквально минуту.

«Сейчас пациент остается в пульмонологическом отделении, дренажная функция легкого восстанавливается, повышенной температуры больше не наблюдается. Состояние хорошее, готовится к выписке», – отметил Альмир Абашев.

#Здоровье #медицина
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