Электрокар Porsche Cayenne оснастили беспроводной зарядкой

Фото: Porsche

Компания Porsche полностью обновила электрический кроссовер Cayenne для 2027 модельного года. Главным нововведением стала система беспроводной зарядки тяговой батареи, сообщает Motor1.

Для зарядки используется специальная площадка, которую устанавливают на парковочном месте. Опциональная система мощностью 11 кВт начинает работу после позиционирования автомобиля над устройством. Она оснащена защитой от посторонних предметов и реагирует на приближение людей и животных.

Технология будет доступна на европейском и североамериканском рынках.