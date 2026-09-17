Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Краснодаре осенью пройдет фестиваль татарской культуры. Его планируют провести вместо традиционного Сабантуя, который обычно проходит в городе весной. Об этом сообщил председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

По его словам, организатором фестиваля выступит Татарская община «Булгар-К». Бурлачко рассказал, что в Краснодарском крае проживает около 22 тыс. татар. Наиболее крупные татарские общины находятся в Новороссийске, Краснодаре, Сочи, Анапе, Крымском и Темрюкском районах.

Председатель краевого парламента отметил, что современная жизнь татар тесно связана с традициями. В частности, важное место в культуре занимает семья, а старшее поколение пользуется особым уважением.

Бурлачко также рассказал о традиционных татарских блюдах, среди которых суп-лапша, эчпочмак, балиш и манты. Символом татарского гостеприимства он назвал чак-чак, который также является важным угощением на свадьбах.

Он добавил, что Татарская община «Булгар-К» в следующем году отметит 30-летие. По его словам, организация занимается сохранением национальной идентичности и популяризацией татарской культуры, а также взаимодействует с представителями других народов Кубани.