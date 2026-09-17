Дочь режиссера Кашифы Тумашевой Зумара Халитова умерла в возрасте 100 лет

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Зумара Халитова – дочь режиссера Кашифы Тумашевой и сестра режиссера Равиля Тумашева – умерла утром 17 сентября в возрасте 100 лет. Об этом сообщили в социальных сетях театра имени Карима Тинчурина.

5 сентября Зумаре Халитовой исполнилось 100 лет. С детства она пела, танцевала, посещала спектакли и общалась с друзьями своей матери – Мусой Джалилем, Хади Такташем, Аделем Кутуем и Салихом Сайдашевым.

Халитова окончила исторический факультет Казанского государственного университета и аспирантуру Казанского государственного педагогического института. Одним из главных достижений своей жизни она считала воспитание четырех детей.

Ее сын Нияз Халитов был архитектором и внес значительный вклад в реконструкцию Казанского кремля и строительство мечети Кул-Шариф. Он также занимался научной и общественной деятельностью. Другой сын Айрат Халитов – художник, автор логотипа к 1000-летию Казани. Сын Ринат Халитов также занимался изобразительным искусством и в последние годы был рядом с матерью, помогал ей и заботился о ней. Дочь Халитовой живет в Канаде.

Профессиональная деятельность Зумары Халитовой была связана с переводом произведений Габдуллы Тукая, выпуском газеты «Казанские истории» и работой в «Вечерней Казани». В последние годы она писала книгу о своем сыне Ниязе.

Несмотря на преклонный возраст, Халитова продолжала вести активную жизнь. В своей квартире она организовала изостудию и учила желающих рисовать. Своей главной целью она называла стремление вдохновлять пожилых людей собственным примером и показывать, что интересной жизнью можно жить и в 100 лет.