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Экономика 17 сентября 2026 14:09

Татарстан вошел в топ-10 регионов по имущественной онлайн-поддержке бизнеса

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Республика Татарстан вошла в топ-10 регионов-лидеров по объему имущественной поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом сообщили в Министерстве экономики Республики Татарстан.

Сервисом-агрегатором «Имущество для бизнеса» на цифровой платформе МСП.РФ воспользовались 2,4 тыс. республиканских предпринимателей, нашедших площадки для своего дела среди объектов государственной недвижимости. Это шестой результат по России.

Всего сервисом воспользовались более 80 тыс. пользователей платформы МСП.РФ. Лидерами имущественной поддержки стали Москва (6 тыс.), Московская область (3,9 тыс.) и Санкт-Петербург (3,4 тыс.).

В Татарстане реализуется программа имущественной поддержки МСП. По состоянию на середину сентября 2026 года в аренде на льготных условиях находятся 310 объектов, из них 34 – региональных, 276 – муниципальных. Около 830 объектов доступны бизнесу республики на специальных условиях: 99 объектов региональной формы собственности (34 здания и помещения, 25 земельных участков и 40 объектов движимого имущества) и 727 объектов муниципальной формы собственности (490 зданий и помещений, 197 земельных участков и 40 объектов движимого имущества).

Согласно региональным нормативным актам, первые два года аренда для бизнеса бесплатна. Далее в течение четырех лет стоимость аренды возрастает на 25% ежегодно – до 100% от размера арендной платы, установленной по результатам оценки рыночной стоимости имущества.

Имущественная поддержка реализуется Министерством экономики РТ в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Помимо льгот на аренду помещений, бизнес получает комплексное сопровождение и поддержку инвестпроектов.

О действующих мерах поддержки бизнеса в Татарстане можно узнать по номеру единого контакт-центра «Мой бизнес»: 8 (843) 524-90-90.

#Минэкономики РТ
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