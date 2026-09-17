MOÑ представила вечер современной хореографии «Invisibles (Невидимые) / Тартар»

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-Информ»

На театральной площадке MOÑ прошел вечер современной хореографии «Invisibles (Невидимые) / Тартар».

В первой части вечера хореограф и танцовщик Ракеш Сукеш показал перформанс «Invisibles (Невидимые)». Номер открывается тем, что танцор, одетый в зеленый жилет-манишку и строительный шлем, оставляет на полу свою рабочую атрибутику и полностью отдается звукам индийского поп-рока.

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-Информ»

В движениях Сукеша ощущается неутомимая радость жизни, зритель чувствует загадочное удовольствие от того, как артист, подчиняясь музыкальным ритмам, сливается с природой и чуть ли не впадает в транс. Однако рабочий вынужден остановить свой сеанс единения с природой и вернуться к своим трудовым обязанностям. Он надевает каску, и силы тяжести начинают раз за разом тянуть его к земле. В попытках преодолеть чрезмерную гравитацию он приближается к источнику искусственного света — сияющей металлической бумаге подвешенной на нити, от которой в разные стороны отражаются лучи прожектора.

Танец завершился тем, что танцор оставил каску и жилет под жестяным отражателем и раскрыл русскоязычный баннер: «Кафала — система, которая способствует современному рабству в странах Ближнего Востока и в Южной Европе».

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-Информ»

Затем Сукеш исполнил тамильский народный танец «саву кутху», которым благословляют душу умершего, то есть осуществил похоронный обряд по канонам тамильской традиционной культуры. На глазах у зрителей случилась метафорическая смерть трудового мигранта, который отправился в другую страну в поисках богатства, но потерял свою жизнь и связь с родной культурой. Тем не менее его душа получила шанс на спасение благодаря тому, что тамильская культура продолжает существовать в других представителях южно-индийского народа.

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-Информ»

Следом за «Невидимыми» хореографы Нурбек Батулла, Марсель и Мария Нуриевы представили серию хореографических скетчей «Тартар».

«Представьте объект, густо обклеенный разными наклейками. Примерно так строится наша хореография. Мы с партнерами стремимся к коллажности, к скорости, к гротеску. Этот коллаж из разных образов, мыслей, танцевальных техник. Здесь и вырезки из журналов, здесь и предмет, найденный на улице, здесь и полароидная фотография облака, камня, птицы, здесь и агрессивный интервьюер, который охотится за сенсацией, здесь и диктатор, который настолько злой, что даже смешно или не смешно… и немного хореографии, как жемчужина среди кучи мусора. Мы татары, которые сделали соус тартар. Мы чего-то ищем и кого-то ждем…», — гласит описание эскиза на сайте театральной площадки.