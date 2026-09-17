35 секунд до провала, дубль Миллера и фиаско «Салавата»: «Ак Барс» взял дерби

«Ак Барс» совершил камбэк с 0:3, а Миллер оформил дубль, включая победный гол в овертайме. Соколов за 35 секунд до сирены перевел игру в дополнительное время. Но системные проблемы казанцев никуда не исчезли. О проблемных зонах казанцев – в материале «ТИ-Спорта».





Максим Арефьев, Митчелл Миллер, Егор Соколов

Коллаж: Ирина Донова / "Татар-Информ"; фото: ak-bars.ru

Два гола в последние две минуты основного времени — и это после провала в первых двух периодах

Матч с «Ак Барсом» для «Салавата Юлаева» стал не просто очередным противостоянием, а первым домашним выходом в сезоне — и это придавало «зеленому дерби» особый вес. Уфимцы подходили к игре после болезненного поражения в Астане от «Барыса» (6:8), где пропустили восемь шайб.

«Ак Барс» под руководством Анвара Гатиятулина шел на втором месте на Востоке, имея в активе 7 очков после пяти матчей. Казанцы, как обычно, действовали дисциплинированно, но в последних играх у них начали прорезаться проблемы в обороне. В «зеленом дерби» казанцы исторически чувствуют себя уверенно, однако в Уфе им всегда приходится несладко. Отдельной изюминкой вечера стала ретро-форма: обе команды вышли на лед в свитерах сезона 2007/2008 — своеобразный поклон традициям и памяти болельщиков.

Обе команды вышли на лед в свитерах сезона 2007/2008 — своеобразный поклон традициям и памяти болельщиков Фото: ak-bars.ru

Гатиятулин сделал ставку на Максима Арефьева, в стартовую тройку перевел Егора Соколова, Кевина Хейса поставил на левый фланг к Александру Хмелевскому и Семену Терехову, а вместо Алексея Пустозерова включил в заявку Равиля Якупова.

Видеть гостей в зеленом было непривычно, но куда сильнее удивляло другое — насколько уверенно начали хозяева. Уже к пятой минуте по броскам в створ было 4:0 в пользу «Салавата». Новичок хозяев Девин Бруссо оформил дубль — оба гола с пятака, оба из разряда «защитники недоработали». Ярослав Цулыгин вынудил Артема Галимова ошибиться, шайба оказалась на пятаке у Данилы Алалыкина. Во втором отрезке игры счет был 3:0 в пользу уфимцев, и по трансляции было хорошо видно, что Гатиятулин крайне недоволен действиями обороны.

Отскоки не контролировал, шайбу сразу не фиксировал Фото: ak-bars.ru

Арефьев, несмотря на 29 отраженных бросков в первом матче сезона с «Сибирью», сегодня действовал неуверенно: отскоки не контролировал, шайбу сразу не фиксировал. Хотя в пропущенных голах его вины было немного. «Салават» провел всего три матча и с 9 сентября не выходил на лед — и это сказывалось: свежести у хозяев было заметно больше.

Хейс ищет себя, а «Ак Барс» – большинство

Кевин Хейс приехал в Казань с солидным багажом — 12 сезонов в НХЛ – и репутацией игрока, способного вести за собой. Пока же от этого статуса остается только аванс. Но Гатиятулин подчеркивает, что Кевин не «мессия»: «Мы понимали, что это игрок с огромным потенциалом, мастер. При этом понимали, что к нам приедет не мессия, который сразу забьёт все голы», – пояснил наставник.

Сравнения с экс-легионером «Ак Барса» Эриком Фером, которые уже начали появляться в кулуарах, пока звучат не в пользу Хейса. Канадский форвард провел за «Ак Барс» 5 матчей в сезоне 2021/2022, не отметившись ни одним очком по системе «гол + пас». Семен Терехов, напротив, смотрится стабильно и результативно — и на этом фоне присутствие Алексея Бывальцева в большинстве выглядит по меньшей мере странно. Зачем в спецбригаде игрок, который в обороне приносит больше пользы, чем в атаке? Соколов исправно возникает на пятаке, моменты команда создает, но с реализацией — беда. И факт остается фактом: без Дмитрия Яшкина и Ильи Сафонова казанскому большинству откровенно тяжело.

Во втором периоде «Ак Барс» заметно прибавил по броскам, особенно с пятака, но с реализацией по-прежнему не ладилось. Григорий Денисенко отметился четырьмя бросками в створ — он был заметен по игре. Быстрые соперники в последних матчах доставляли казанцам больше всего проблем: проходили среднюю зону на ходу, включали прессинг с первых секунд. Возможно, дело в габаритах.

Защита казанцев не справлялась, у ворот Арефьева моменты возникали один за другим. На третий отрезок команды выходили при 3:0 — казалось, уфимцы спокойно доведут игру до победы. Но тут началось веселье.

Защитник Альберт Яруллин, не забивавший с апреля 2025 года, мощно выстрелил с синей линии — шайба в воротах. «Сухая» серия для голкипера хозяев Семена Вязового длилась 135 минут. В эпизоде помогли Денисенко и Никита Евсеев — для Никиты это первое очко в «регулярке». После матча Яруллин был прямолинеен: «В двух первых периодах была безобразная игра. Поговорили в раздевалке, что так играть нельзя, должно быть стыдно. Ребята играли до конца и победили – здорово». На вопрос про свой гол добавил: «На третий период вышли играть иначе. Добавили агрессии на ворота, раскрепостились», – пояснил игрок.

Как «Ак Барс» вырвал победу из рук «Салавата»

Гатиятулин взял тайм-аут за четыре минуты до конца и заменил вратаря на шестого полевого. Когда уфимцы были в полном составе, Миллер кистевым броском застал Вязового врасплох.

При пустых воротах сработал Соколов. За 35 секунд до конца он подставил клюшку на пятаке после броска Никиты Лямкина — 3:3, овертайм. Сам форвард описал момент так: «Приехал на пятак, подставил, шайба залетела. Стандартная ситуация. Ляма все сделал здорово, я по глазам видел, куда он будет бросать», – рассказал Егор.

В овертайме Миллер оформил дубль и принес «Ак Барсу» волевую победу. Первая половина осталась за «Салаватом», но казанцы перевернули игру — во многом благодаря классу Миллера и ошибкам уфимцев в концовке. Оборона «Салавата» не вычистила зону перед вратарем.

«Ак Барс» выиграл, но вопросы остались. Победа в овертайме маскирует системные проблемы: слабая реализация в большинстве. Уфа показала, что может доминировать, но не умеет удерживать преимущество.