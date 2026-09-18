Эксперт объяснил, как не допустить выхода медведей к людям

В России для предотвращения нападений медведей на людей следует создавать заповедники, где животные смогут находиться вдали от населенных пунктов. Такое предложение в беседе с «Радио 1» высказал финалист «Битвы экстрасенсов», эзотерик, психолог и общественный деятель Зираддин Рзаев.

По его мнению, территории заповедников можно оградить электропроводами, а животных обеспечивать кормом. Рзаев считает, что такой подход позволит отказаться от ограничений и уничтожения диких зверей.

«Есть электропровода, которыми можно оградить лес – это не очень дорого. Сделайте заповедник, пусть дикие звери живут там. Кормите их – куча продуктов остается, отходов. Надо беречь, а не душить», – поделился он.

По словам собеседника агентства, одной из причин выхода диких животных к населенным пунктам может быть нехватка пищи в естественной среде.

«Люди убивают лосей, косуль, а потом удивляются, почему медведи выходят в город», – отметил Рзаев.

Он также подчеркнул, что людям следует проявлять больше гуманности по отношению к диким животным.