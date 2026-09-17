news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 17 сентября 2026 17:29

Жительница Москвы создает схемы для вышивки, вдохновляясь татарской архитектурой

Читайте нас в
Жительница Москвы создает схемы для вышивки, вдохновляясь татарской архитектурой
Фото предоставлено героиней публикации

Екатерина (Кадрия) из Москвы имеет татарские корни - предположительно из Астраханской области. Женщина с 12 лет часто вышивает и давно хотела создавать авторские сюжеты и схемы. Сейчас ее мечта, наконец, отчасти осуществилась. Ее вдохновили архитектурные памятники - известные мечети Татарстана, Мекка, также художница ориентируется на графику и пейзажи - например, цветочные мотивы.

Ею уже разработаны несколько схем для вышивки: Азимовская мечеть, мечеть Марджани, Старо-татарская слобода и Священная Кааба - Екатерина как раз этим летом совершила малое паломничество в Мекку.

Сейчас она разрабатывает схемы по мотивам Соборной мечети Москвы, московской мечети «Ярдэм» и др. Художница хочет, чтобы картину с домом Аллаха мог сделать каждый желающий и планирует со временем обратить внимание и на жанровые зарисовки.

news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Отпуск в октябре: почему жителям Татарстана выгодно отдыхать осенью

Отпуск в октябре: почему жителям Татарстана выгодно отдыхать осенью

17 сентября 2026

Первый снег в Татарстане может выпасть в октябре – синоптик

17 сентября 2026
Новости партнеров