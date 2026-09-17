Боец СВО из Татарстана после тяжелого ранения мечтает вернуться на ринг

Боец специальной военной операции из Лениногорского района Татарстана Александр Давлетшин, получивший тяжелое минно-взрывное ранение, продолжает заниматься физическими упражнениями и готовится к новым медицинским консультациям. 22-летний ветеран боевых действий передвигается на инвалидной коляске, но рассчитывает восстановиться и вернуться в ММА. На его руке – татуировка с человеком с крыльями, которую он считает своим талисманом.

«Я сделал нательный рисунок в виде человека с крыльями ангела за спиной, когда мне было 18 лет. Я вкладываю в это тату глубокий смысл. Расправленные мощные крылья ассоциируются с моей внутренней силой, готовностью действовать, устремленностью вперед. Думаю, что этот нательный рисунок стал своего рода моим талисманом, ангелом-хранителем», – рассказывает Александр.

Сейчас ему 22 года. После тяжелого минно-взрывного ранения Александр передвигается на инвалидном кресле. Но каждый день продолжает тренироваться, разрабатывать мышцы и надеяться вновь встать на ноги. А еще мечтает вернуться на ринг и продолжить заниматься ММА.

Александр вырос в деревне Кузьминовка Лениногорского района. Мама, Алия Миннигазизовна, рано ушла из жизни. Воспитанием мальчика занимались бабушка Нина Михайловна, дед Петр Тимофеевич и его опекун Мария Иванова.

По словам Александра, именно они заложили в нем главные жизненные принципы: отвечать за свои слова, не бояться трудностей и помогать тем, кто оказался в беде.

Эти качества заметили и в политехническом колледже №32, куда Александр поступил учиться на автомеханика.

«Это был один из самых дорогих моему сердцу студентов, – вспоминает куратор Александра Айгуль Рахматуллина. – Саша умел одним своим появлением будто свет в комнату приносить. Своим добрым нравом, теплым юмором он мог вмиг разрядить самую накаленную атмосферу – а в группе, сами знаете, всякое бывало. И главное, он умел слышать людей: с каждым находил общий язык, никого не отталкивал, каждому давал почувствовать, что он важен».

После окончания колледжа Александра призвали на военную службу. Через четыре месяца в учебное заведение позвонили и сообщили, что выпускник ранен.

Для его куратора эта новость стала тяжелым потрясением. Бабушка Александра Нина Михайловна практически сразу отправилась к внуку в госпиталь.

Сначала Александра направили в Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко.

«Я потом созванивалась с волонтером, которая ухаживала за ним в госпитале. Та женщина не раз повторяла: «У него такая светлая улыбка… Он столько раз мог бы опустить руки, а он все равно улыбается, старается подбодрить других». И в этих словах столько правды – Саша и правда был таким: спокойным, улыбчивым, удивительно жизнерадостным даже там, где радости почти не оставалось», – рассказывает Айгуль Рахматуллина.

17 декабря 2024 года Александр Давлетшин принял военную присягу. Перед Государственным флагом России и Боевым знаменем воинской части он произнес слова клятвы на верность Отечеству.

После четырехмесячного курса боевого слаживания военнослужащего направили в войсковую часть 31135. Александра определили в медицинскую роту. Поэтому отдельное внимание в его подготовке уделялось тактической медицине.

«Меня обучили проводить эвакуацию. Переносить и транспортировать раненого – на носилках, волокушах, на себе, работать в броне и снаряжении, соблюдать меры безопасности при выносе из зоны огневого контакта. Использовать штатные медицинские средства», – рассказывает Александр.

Он также освоил оказание первой помощи при различных ранениях, остановку кровотечений, работу с индивидуальной аптечкой и медицинскими укладками, а также сортировку пострадавших по степени срочности оказания помощи и эвакуации.

Ту роковую ночь, с 8 на 9 мая 2025 года, когда со стороны России в честь Победы в Великой Отечественной войне прозвучал призыв к соблюдению перемирия, Давлетшин вспоминает с содроганием.

По его словам, подразделение находилось в населенном пункте примерно в двух километрах от линии соприкосновения. Военнослужащий вспоминает, что по позиции был нанесен минометный удар, в результате которого многие получили ранения.

«За 15 минут мы оперативно и максимально самостоятельно зажгутовались, загрузились в машины и убыли на эвакуацию. В Белгороде меня прооперировали и отправили в Москву», – рассказал он.

Во время эвакуации Александр терял сознание. Рядом с ним находились военнослужащие группировки «Север» – сержант с позывным Космос и лейтенант с позывным Компас. «Не спать! Быть в сознании!» – кричали они ему по дороге, стараясь не дать раненому бойцу отключиться.

Александр говорит об этих людях с особой благодарностью. Для него их слова стали частью истории возвращения домой.

27 мая 2025 года военно-врачебная комиссия зафиксировала тяжесть полученного Александром увечья. В медицинском документе перечислены последствия минно-взрывного ранения.

После ранения Александр оказался в инвалидном кресле. Несмотря на ограничения, Александр не прекращает заниматься физическими упражнениями. В соседней комнате он оборудовал небольшой спортивный зал: здесь есть шведская стенка, брусья, турник и тренажер для имитации ходьбы. «Разминаю ноги», – улыбается он.

После возвращения домой Александра встретили не только родные. К нему приехали одногруппники из колледжа. С тех пор они продолжают поддерживать друга: помогают ему в больницах, подставляют плечо, звонят и спрашивают, что нужно.

«А когда он вернулся домой, его встретили не просто как знакомого – его встречали как своего, родного. Одногруппники, с которыми у него всегда были теплые отношения, собрались все вместе. Они и сейчас не оставляют его», – говорит Айгуль Рахматуллина.

Сам Александр не считает себя человеком, который должен останавливаться на достигнутом. Его цель сейчас – восстановление. Он продолжает тренироваться и готовится к поездке на консультацию в Москву.

А еще у него есть мечта, которую он формулирует без сомнений: «Я верю, что у меня все получится и я смогу вернуться на ринг, в ММА смогу завоевать титул победителя».

Материал подготовлен при участии Ильмиры Гареевой.