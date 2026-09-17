По «Семейной ипотеке» выдали льготных кредитов почти на 11 трлн рублей

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Объем льготных кредитов, выданных по программе «Семейная ипотека», достиг почти 11 трлн рублей. Жилищные условия с ее помощью улучшили более 2 млн семей, сообщается на сайте Минфина России.

«Программа льготного ипотечного кредитования “Семейная ипотека” действует с 2018 года. На текущий момент по этой программе уже выдано льготных кредитов на сумму почти 11 трлн рублей. Более 2 млн семей улучшили свои жилищные условия», – говорится в сообщении.

По программе «Дальневосточная и арктическая ипотека» жилищные условия улучшили свыше 220 тыс. семей и специалистов. Общая сумма выданных в ее рамках льготных кредитов превысила 1,1 трлн рублей.

Программа «Льготная ипотека» действовала с 2020 по 2024 год. За этот период банки выдали около 1,6 млн ипотечных кредитов на 6,2 трлн рублей. Программой воспользовались более 1,5 млн семей.