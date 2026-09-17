Активы «Ашан» и Nestle в России передали во временное управление

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче российских активов компаний «Ашан» и Nestle во временное управление. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, российскую дочернюю компанию ритейлера «Ашан», а также активы Nestle передали под управление компании «Л.Е.В Менеджмент».

Кроме того, аналогичное решение принято в отношении акций сети строительных магазинов, которая ранее работала в России под брендом «Леруа Мерлен».