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Экономика 17 сентября 2026 23:52

Активы «Ашан» и Nestle в России передали во временное управление

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Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче российских активов компаний «Ашан» и Nestle во временное управление. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, российскую дочернюю компанию ритейлера «Ашан», а также активы Nestle передали под управление компании «Л.Е.В Менеджмент».

Кроме того, аналогичное решение принято в отношении акций сети строительных магазинов, которая ранее работала в России под брендом «Леруа Мерлен».

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