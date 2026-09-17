Более 1,4 тыс. проектов НПА Татарстана прошли экспертизу в 2026 году

В Татарстане в первом полугодии 2026 года правовую и антикоррупционную экспертизу прошел 1 431 проект нормативного правового акта республиканского уровня. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста РТ.

По словам первого заместителя министра юстиции Татарстана Ильи Гомзика, экспертиза позволяет выявлять и устранять коррупциогенные факторы еще на этапе разработки и принятия нормативных актов.

«За первые 6 месяцев текущего года экспертизу республиканского уровня прошел 1 431 проект, в которых было выявлено 4 коррупциогенных фактора. Для сравнения: годом ранее за тот же период в 1 090 проектах обнаружено 33 подобных фактора», – сообщил Илья Гомзик.

Наиболее распространенными коррупциогенными факторами являются широта дискреционных полномочий, отсутствие или неполнота административных процедур, а также определение компетенции по формуле «вправе».

«Деятельность в сфере антикоррупционной экспертизы направлена на недопущение ситуаций, при которых должностные лица могли бы воспользоваться своим служебным положением в корыстных целях. Это обеспечивает юридическую чистоту нормативных правовых актов и гарантирует реализацию прав граждан», – отметил Илья Гомзик.