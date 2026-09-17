Фото: пресс-служба Полпредства Татарстана

В Москве простились с Героем России Антоном Грунисом. С военными почестями генерал-майора из Татарстана похоронили на военном кладбище «Пантеон защитников Отечества».

Как сообщает пресс-служба Полпредства Татарстана, к могиле погибшего Героя возложили венок от Раиса РТ Рустама Минниханова, слова соболезнования семье погибшего сказал вице-премьер РТ – полпред РТ в РФ Равиль Ахметшин, а руководство Минобороны России передало его семье четвертый, уже посмертный, Орден мужества.

Фото: пресс-служба Полпредства Татарстана

Попрощаться с Грунисом прибыл и Герой России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Горжусь, что у меня был такой брат. Он ушел на своем рабочем месте непокоренным, непобежденным. Настоящим воином!» – сказал Алаудинов.

Антон Феликсович Грунис родился в 1979 году в Казани. После окончания Суворовского училища в Казани поступил в Московское высшее командное общевойсковое училище. Служил в Чечне, Южной Осетии, Сирии и Крыму.«Золотую Звезду» Героя России за заслуги на СВО Антону Грунису в конце августа вручил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

О том, что Герой погиб в зоне СВО, стало известно два дня назад. Подробнее о генерал-майоре из Казани и о том, что известно об обстоятельствах его гибели – в материале «Татар-информа».