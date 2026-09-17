«У российской нефти исчезла конкуренция»: почему Urals обошла Brent

Российская нефть Urals на пике подорожала до $121 за баррель и на отдельных ценовых индикаторах впервые превысила по стоимости эталонную Brent. Что привело к резкому росту котировок, как долго он может продлиться и отразится ли на российских потребителях и доходах бюджета, «Татар-информу» объяснили эксперты.





Российская нефть Urals на пике подорожала до $121 за баррель и на отдельных ценовых индикаторах впервые превысила по стоимости эталонную Brent.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Цена Urals за две недели выросла с $86 до более чем $120 за баррель

Российская нефть Urals впервые оказалась дороже североморской Brent на отдельных ценовых индикаторах. Стоимость российского сорта на пике достигала около 121 доллара за баррель, тогда как Brent торговалась на несколько долларов дешевле. Об этом свидетельствуют данные LSEG и Trading Economics.

«Цена на российскую нефть марки Urals подскочила до $120, в очередной раз продемонстрировав тщетность иллюзорных попыток подорвать российскую экономику. Мир знает, что Россия – один из немногих оставшихся надежных партнеров», – написал глава РФПИ Кирилл Дмитриев в X, комментируя стремительный рост цены на Urals.

Для рынка нефти такое соотношение является необычным. Urals традиционно продается с дисконтом к Brent, однако в последние недели разница между сортами значительно сократилась. Стоимость Urals заметно выросла в течение сентября. В начале месяца российская нефть торговалась примерно по $86 за баррель, а к 11 сентября цена поднялась выше $100. 15 сентября котировка достигла $106,5, а 16 сентября, по данным Trading Economics, выросла до $121,61. Таким образом, за первую половину сентября Urals подорожала примерно на 40%.

Нынешний скачок стоимости Urals, скорее всего, не будет продолжительным Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости

Почему российская нефть резко подорожала

Резкий рост стоимости Urals связан с обострением ситуации на Ближнем Востоке, считает топливный эксперт Анастасия Бунина. В беседе с «Татар-информом» она сообщила, что ограничения движения танкеров через Ормузский пролив создают поводы для скачков цен на нефть, а усиление конфликта быстро отражается на котировках.

«Потому что Ормузский пролив блокирует выход танкеров», – сказала Бунина.

Нынешний скачок стоимости Urals, скорее всего, не будет продолжительным, полагает топливный эксперт.

«Скорее всего, это разовый скачок, и надолго это вряд ли удержится. Но опять-таки все будет очень сильно зависеть от того, какова будет обстановка в арабских странах», – отметила она.

Экономист Василий Колташов связывает рост стоимости российской нефти с сокращением предложения углеводородов на мировом рынке. В разговоре с «Татар-информом» он сообщил, что на фоне перебоев с поставками на Ближнем Востоке покупателям приходится искать альтернативные источники сырья и российская нефть становится одним из таких вариантов.

«У российской нефти исчезла конкуренция. Предложение нефти на мировом рынке, как и предложение газа, ограничено», – сказал Колташов.

По мнению эксперта, ситуация на Ближнем Востоке привела к тому, что значительная часть углеводородов из стран Аравийского полуострова и частично Ирака оказалась недоступна для прежних покупателей. В результате освободившиеся объемы приходится замещать другими поставками.

«Следовательно, потребовалась срочная замена, и совершенно неважно, что к этой замене плохо относятся западные политики», – отметил он.

Колташов считает, что именно изменение баланса спроса и предложения стало одной из причин необычного соотношения цен Urals и Brent. Российская нефть, которая традиционно продается с дисконтом к североморскому эталону, на отдельных ценовых индикаторах оказалась дороже Brent.

Что рост цен на нефть Urals означает для российских потребителей

Для российских потребителей рост мировых цен на нефть не должен привести к заметным изменениям, считает топливный эксперт Анастасия Бунина. По ее словам, российский внутренний рынок топлива в последние годы не всегда напрямую реагировал на динамику мировых котировок.

«Практика последних лет нам говорит о том, что не сильно-то мы зависимы от новых цен на нефть. Соответственно, я полагаю, что никоим образом российским потребителям это не сыграет», – сказала эксперт в разговоре с «Татар-информом».

Рост стоимости российской нефти может увеличить поступления в бюджет, однако эффект будет зависеть не только от котировок Фото: © Яков Андреев / «Татар-информ»

Высокая цена нефти не гарантирует роста доходов бюджета

Рост стоимости российской нефти может увеличить поступления в бюджет, однако эффект будет зависеть не только от котировок, отмечают эксперты.

По словам Колташова, дополнительный эффект может возникнуть за счет увеличения прибыли компаний, работающих в других экспортных отраслях.

«Из-за повышения мировых цен на нефть марки Urals российский бюджет получит дополнительные деньги. Одновременно дополнительные прибыли, а с этим и налоговые поступления будут приобретены от экспорта удобрений, сжиженного природного газа, различной продукции российской химической промышленности, сельхозпродукции», – сказал Колташов.

Эксперт рассматривает нынешний рост нефтяных цен как проявление более широкой тенденции в мировой экономике – дефицита углеводородов в отдельных регионах. По его оценке, это создает более благоприятные условия для российских экспортеров, поскольку повышает стоимость не только нефти, но и ряда других товаров, поставляемых на внешние рынки.

«Повышение стоимости нефти Urals свидетельствует о том, что есть устойчивая тенденция в мировой экономике, достаточно серьезная нехватка углеводородов, и она распространяется на различные сферы», – отметил экономист.

Главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец в беседе с «Татар-информом» обратила внимание на разницу между фактическими ценами на Urals и котировками фьючерсов на Brent.

«Если мы сравним цены на Urals с фактическими ценами на Brent, а не фьючерсами, за которыми обычно следит рынок, то кажется, что дисконт сохраняется», – отметила Донец.

По ее словам, пока также неясно, какая часть российской нефти будет продана по более высоким котировкам и насколько устойчивым окажется их рост. Летом высокие цены на нефть не привели к заметному увеличению нефтегазовых доходов бюджета и укреплению рубля, поскольку одновременно сокращались объемы экспорта сырой нефти и нефтепродуктов.

«Так что есть нюансы. Более высокие цены – это временно более высокие доходы, но нужно учитывать сокращение объемов», – пояснила экономист.

По оценке аналитика ФГ «Финам» Николая Дудченко, выполнить установленный на 2026 год план нефтегазовых доходов в размере чуть более 8,9 трлн рублей будет сложно. За восемь месяцев бюджет получил немногим более 5 трлн рублей.

«Доходы бюджета зависят не только от цен на нефть и дисконтов на российские сорта, но также и от объемов экспорта и от курса национальной валюты. Вероятность выполнения действующего на текущий момент плана в 8,9 трлн рублей достаточно низкая, даже с учетом высоких цен на нефть», – сообщил Дудченко «Татар-информу».

По его оценке, в самом оптимистичном варианте отставание от плана составит 400–500 млрд рублей.