В Лениногорском районе 291 работник занесен на Электронную доску почета РТ

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

В Лениногорском районе Татарстана на Электронную доску почета занесены 92 трудовых коллектива и 291 работник. Об этом сообщил руководитель муниципалитета Марат Гирфанов на Фестивале труда и доблести, который состоялся в рамках Года воинской и трудовой доблести, объявленного Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Почетными гостями фестиваля стали депутат Государственной Думы РФ Руслан Гаджиев, депутат Государственного Совета РТ Ирек Ханипов и глава Азнакаевского района Татарстана Марсель Шайдуллин, сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

На встречу пришли руководители организаций и предприятий Лениногорского района, главы сельских поселений, рабочие и инженеры, врачи и учителя, аграрии и строители, наставники и волонтеры, трудовые и семейные династии, талантливая молодежь и участники специальной военной операции.

Марат Гирфанов рассказал об изменениях, которые произошли в районе. Благодаря федеральной программе «Комфортная городская среда» и республиканской программе «Наш двор» за пять лет благоустроены 177 дворов,111 многоквартирных домов, отремонтировано 48 километров дорог, построено 15 новых объектов.

Кроме того, открыты девять центров «Точка роста», по проекту «Новая школа» отремонтировано шесть учреждений образования. При поддержке республики в районе построено шесть фельдшерско-акушерских пунктов, еще семь отремонтированы, для медучреждений закуплено 1200 единиц оборудования.

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

Уделил глава района внимание и вопросу оказания помощи военнослужащим действующей армии и их семьям. «Дети военнослужащих СВО обеспечены бесплатным питанием и путевками в оздоровительные лагеря, ветеранам помогаем с трудоустройством. Всего за это время отправили более 400 тонн гуманитарного груза нашим бойцам», – отметил Гафаров, заверив, что работа по поддержке бойцов и членов их семей будет продолжена.

В ходе фестиваля состоялась церемония чествования лениногорцев, чьи имена занесены на Электронную доску почета Татарстана. «Здесь собраны имена тех, кто ежедневным трудом создает будущее республики. Это земляки, наша гордость. На сегодня 92 трудовых коллектива и 291 лучший работник района занесены на доску почета – заслуженное признание!» – подчеркнул глава муниципалитета.

На сцену для получения свидетельств о внесении на Электронную доску почета РТ поднялись работники структурного подразделения «Татнефть-Добыча» ПАО «Татнефть» имени В. Д. Шашина, Ромашкинского районного нефтепроводного управления филиала АО «Транснефть – Прикамье», Дворца культуры, учреждений образования, районной больницы.

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

Среди награжденных оказалась и заслуженный работник культуры РТ Флера Тухватова. Ее трудовой стаж составляет 48 лет, из них более 27 лет она руководила Дворцом культуры, превратив его в ведущую площадку республики, чей коллектив многократно становился обладателем грантов и победителем фестивалей. В 2022 году она возглавила театр «Поколение+».

Учредил Электронную доску почета Татарстана своим указом от 1 мая этого года Раис РТ Рустам Минниханов. Инициатива призвана отметить профессиональные достижения жителей республики, их добросовестный труд и вклад в социально-экономическое развитие региона.

На платформе размещены более 15 тыс. работников, которые представляют 4,8 тыс. предприятий Татарстана. Ознакомиться со списком лауреатов можно на сайте. «Это очень правильно. Человек труда – он должен быть в авторитете», – акцентировал позднее руководитель республики.