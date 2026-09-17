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Общество 17 сентября 2026 16:42

Врач объяснила, для кого ходьба по лестнице обернется катастрофой

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Совет подниматься по ступенькам каждый день полезен не всем. Об этом рассказала врач-терапевт Людмила Лапа. По ее словам, данный совет подходит только здоровым людям. Впрочем, и им не следует переусердствовать, пытаясь пройти сразу много ступеней – достаточно начать с одного лестничного марша, рекомендует врач.

А вот людям, имеющим проблемы со здоровьем, подниматься пешком – крайне вредно. Особенно, если речь идет о тех, кто недавно перенес инсульт или инфаркт, а также о людях, страдающих тяжелой гипертонией и сосудистыми заболеваниями.

«Если человек здоров, он может ходить и по шестьдесят, и по сто ступеней. И он ходит, потому что у него проблем нет ни с дыханием, ни с сердечными одышками. Для пациентов после инфаркта, инсульта и при тяжелой гипертонии такие нагрузки могут быть смертельно опасны, это просто катастрофа», — объснила Лапа журналисту «Радио 1».

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