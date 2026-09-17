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Происшествия 17 сентября 2026 14:25

Водитель вылетевшего с трассы авто, в котором погиб его 13-летний сын, был пьян

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Водитель вылетевшего с трассы авто, в котором погиб его 13-летний сын, был пьян
Смертельное ДТП в Азнакаевском районе
Фото: © Прокуратура РТ

На 36-летнего жителя Азнакаевского района, устроившего смертельное ДТП, завели уголовное дело. Об этом сообщает Управление СК по Татарстану.

Напомним, страшная авария произошла ночью 16 сентября на трассе Тумутук – Урсаево. 36-летний водитель Hyundai Elantra ехал на высокой скорости и вылетел в кювет. В машине находился 13-летний пассажир. В момент происшествия он, по предварительным данным, не был пристегнут ремнем безопасности. От полученных травм ребенок скончался до прибытия скорой.

По версии следствия, водитель легковушки находился в состоянии алкогольного опьянения. 13-летний мальчик, погибший в результате ДТП, был его сыном. Кроме того, в автомобиле находились еще трое соседей водителя.

Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу.

#погиб ребенок в дтп #Азнакаевский район РТ #Уголовное дело
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