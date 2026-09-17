Камалтынов вручил бугульминцам свидетельства о занесении на Доску почета РТ

Фото: пресс-служба Государственного Совета РТ

Заместитель Председателя Государственного Совета Татарстана Юрий Камалтынов вручил лучшим труженикам Бугульминского района именные свидетельства о занесении на Электронную доску почета республики. Встреча с трудовыми коллективами прошла на территории Лектория у городского водоема Бугульмы, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

В мероприятии также приняли участие глава Бугульминского района Дамир Фаттахов и глава Азнакаевского района Марсель Шайдуллин.

Фото: пресс-служба Государственного Совета РТ

«Электронная доска почета, инициированная Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, – проект востребованный и долгосрочный. Уверен, все больше людей и трудовых коллективов будут участвовать в нем. Семья должна гордиться своим представителем, занесенным на Электронную доску почета. А город или район – тем, какие люди живут и работают на его территории», – подчеркнул Юрий Камалтынов.

Участники встречи обсудили с представителями трудовых коллективов перспективы развития района. Юрий Камалтынов, Марсель Шайдуллин и Дамир Фаттахов также выразили признательность лауреатам за вклад в развитие территорий.

Фото: пресс-служба Государственного Совета РТ

«Наши лауреаты, люди труда, служат ориентиром для молодежи, на них держится развитие и нашего района, и всей республики. Электронная доска почета – это знак того, что каждый ваш результат замечен и по достоинству оценен. Благодарю за верность своему делу», – отметил Дамир Фаттахов.

В этом году Бугульминский район представили 366 лауреатов из 145 предприятий и организаций. Среди них – специалисты промышленной отрасли, педагоги, медицинские работники, деятели культуры, а также сотрудники сельского хозяйства и социальной сферы.

Фото: пресс-служба Государственного Совета РТ

Электронная доска почета Татарстана создана по инициативе Раиса республики Рустама Минниханова для общественного признания трудовых достижений жителей региона.