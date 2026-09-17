В Агрызе 18 работников района удостоились свидетельств Электронной доски почета

Фото предоставлено Ляйсирой Зигангараевой

В Центральном парке Агрыза состоялся Фестиваль труда и доблести, приуроченный к Году воинской и трудовой доблести в Татарстане. В рамках мероприятия 18 лучших работников района получили свидетельства о включении в Электронную доску почета республики.

Всего на Электронной доске почета РТ представлены 15 290 работников различных отраслей, представляющих более 4,8 тыс. организаций. В их числе — 129 жителей Агрызского района.

Фото предоставлено Ляйсирой Зигангараевой

В мероприятии приняли участие глава района Ленар Нургаянов, депутаты Госдумы РФ Альфия Когогина и Анатолий Иванов, заместитель начальника Горьковской железной дороги по территориальному управлению Александр Кузнецов.

Открывая фестиваль, Ленар Нургаянов отметил вклад жителей района в его социально-экономическое развитие.

«Трудолюбие и самоотдача агрызцев — главная движущая сила социально-экономического развития района. Сегодня мы говорим слова благодарности всем, кто ежедневно вносит свой вклад в общее дело», — сказал глава района.

Фото предоставлено Ляйсирой Зигангараевой

Почетные гости поздравили передовиков и отметили значение труда специалистов разных отраслей для развития территории. Альфия Когогина также напомнила о татарстанцах, удостоенных государственных наград и звания Героя, подчеркнув важность сохранения исторической памяти. Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес участников специальной военной операции.

Свидетельства Электронной доски почета получили представители железнодорожного транспорта, образования, лесного хозяйства, строительства, энергетики, связи, животноводства и молодежной политики. Среди отмеченных работников — специалисты, которые много лет трудятся в своих отраслях, а также занимаются наставничеством.

Фото предоставлено Ляйсирой Зигангараевой

От имени награжденных выступил начальник эксплуатационного вагонного депо Агрыз Сергей Селяхов.

«Для меня огромная честь оказаться на Доске почета. Я воспринимаю это не как личную заслугу, а как признание труда всех наших железнодорожных предприятий», — сказал он.

Фото предоставлено Ляйсирой Зигангараевой

Фестиваль также включал выставки, концертную программу и мастер-классы.

Электронная доска почета Татарстана учреждена указом Раиса РТ Рустама Минниханова. Она предназначена для признания профессиональных достижений жителей республики и их вклада в социально-экономическое развитие региона.

Фото предоставлено Ляйсирой Зигангараевой