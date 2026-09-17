Нижнекамское предприятие СИБУРа модернизирует систему водоотведения промстоков

«Нижнекамскнефтехим» (входит в СИБУР) приступил к модернизации системы отвода промышленных стоков со второй промышленной зоны, где растут объемы производства. На проект направят 304 млн рублей. Завершить работы планируют в декабре 2026 года.

Параллельно действующей линии проложат новый коллектор протяженностью около 1,6 км. Он позволит перераспределить нагрузку на систему водоотведения и обеспечить стабильную транспортировку стоков на биологические очистные сооружения предприятия.

Также на предприятии обновят узел сбора стоков и заменят насосное оборудование. Производительность узла увеличится почти вдвое — до 2,8 тыс. кубометров в час. Пропускная способность всей системы водоотведения вырастет на 20%. Это позволит создать резерв для дальнейшего развития промышленной зоны и увеличения площади твердых покрытий, с которых отводят дождевую и талую воду.

«Мы продолжаем системную программу повышения экологичности производства «Нижнекамскнефтехима». До конца года обновится система водоотведения: новые насосы увеличат мощность перекачки воды на биологические очистные сооружения почти в два раза, а новый коллектор интегрирует стоки в единый контур очистки стоков предприятия», — рассказал генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Марат Фаляхов.

Новую линию подключат к единой системе водоотведения предприятия. Все стоки будут поступать на биологические очистные сооружения «Нижнекамскнефтехима», модернизацию которых завершили весной 2026 года.

Коллектор строят из полиэтиленовых труб, изготовленных из сырья СИБУРа. Материал устойчив к коррозии и рассчитан на длительную эксплуатацию. На площадке работают более 25 специалистов и 15 единиц техники. Генеральным подрядчиком выступает нижнекамское ООО «Карьер».

«Строительство нового коллектора — это вклад в инженерную инфраструктуру Нижнекамска. Проект реализуется в межзонье между ТАИФ-НК, НКНХ и Нижнекамской ТЭЦ. Такая локация требует четкой координации допуска персонала, движения техники и поставок материалов. Новый трубопровод повысит надежность системы водоотведения предприятия и обеспечит бесперебойность работы промышленного кластера нашего города», — отметил генеральный директор ООО «Карьер» Алмаз Ахметжанов.