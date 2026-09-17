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На главную ТИ-Спорт 17 сентября 2026 14:18

Защитник «Спартака» Бабич рассказал, какие у него взаимоотношения с Даку

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Защитник «Спартака» Бабич рассказал, какие у него взаимоотношения с Даку
Фото: spartak.com

Сербский защитник «Спартака» Срджан Бабич рассказал о своих взаимоотношениях с новым нападающим команды, албанцем Мирлиндом Даку.

– Нормально все, у нас нормальные отношения.

– Можно ли назвать вас друзьями?

– У нас нормальные отношения, конечно, — сказал Бабич «РБ Спорт».

Отметим, что во время Евро-2024, после матча против Хорватии (2:2), Даку взял громкоговоритель, подошел к трибуне с болельщиками и начал подпевать оскорбительной песне, в которой содержались призывы, интерпретированные СМИ как оскорбления в адрес Сербии и Северной Македонии.

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