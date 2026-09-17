Управление ЗАГС РТ рассказало, как зарегистрировать рождение ребенка онлайн

Благодаря суперсервису «Рождение ребенка» на «Госуслугах» родители детей из Татарстана могут зарегистрировать рождение малыша в онлайн-режиме. Пошаговую инструкцию сообщает пресс-служба Управления ЗАГСа Кабмина РТ.

«Регистрация рождения – одно из самых первых и эмоционально значимых событий в жизни семьи, и наша задача – сделать этот процесс максимально бережным. Особенно ценно, что суперсервис не ограничивается только регистрацией рождения. После внесения записи в Единый государственный реестр ЗАГС сведения автоматически передаются в Социальный фонд России – всё собрано в едином пространстве, без лишних походов по инстанциям. Современные технологии помогают при оформлении документов и делают важные жизненные события спокойнее и проще», – сообщила начальник Управления ЗАГС Кабинета министров РТ Эльвира Ахметова.

Что нужно сделать для регистрации рождения малыша

Шаг №1. Дать согласие сотруднику роддома медицинской организации на оформление электронного медицинского свидетельства о рождении. После этого реквизиты электронного медицинского свидетельства о рождении автоматически появятся в «личном кабинете» матери на портале госуслуг.

Шаг №2. Заполните заявление. После получения электронного медицинского свидетельства о рождении в личном кабинете на «Госуслугах» нужно заполнить заявление о регистрации рождения. В заявлении нужно:

– указать, что у вас есть электронное медицинское свидетельство;

– проверить свои персональные данные и при необходимости внести недостающие (в соответствии с паспортом);

– если вы в браке – указать реквизиты записи акта о заключении брака (не номер свидетельства), а также СНИЛС и электронную почту супруга;

– вписать ФИО ребенка и место его рождения (указывается фактическое место рождения ребенка, но по желанию родителей вместо фактического места рождения ребенка, родившегося на территории страны, может быть указано место жительства родителей на территории России);

– выбрать ЗАГС, куда будет подаваться заявление.

Шаг №3. Если мама малыша состоит в браке, система автоматически направит заявление в личный кабинет отца на портале госуслуг. Ему придет уведомление – мужчина должен проверить данные и подтвердить или отклонить заявление. На это дается четыре часа с момента отправки. Если отец согласен и подтверждает данные, заявление уходит в ЗАГС. Если есть неточности, то заявление вернется матери для исправлений.

Шаг №4. ЗАГС формирует запись акта о рождении в Едином государственном реестре не позднее следующего рабочего дня после поступления комплекта документов. После этого матери придет уведомление с реквизитами записи.

Шаг №5. В течение семи рабочих дней с момента уведомления нужно выбрать ЗАГС, забронировать дату и время для получения свидетельства на бумажном носителе. В назначенное время один из родителей приходит с паспортами обоих супругов и забирает документ.

Преимущества суперсервиса заключаются в том, что после регистрации сведения из ЕГР ЗАГС автоматически передаются в Социальный фонд России, в личный кабинет матери приходит СНИЛС ребенка. Также сервис может помочь с оформлением других услуг: полиса ОМС, сертификата на материнский капитал, подачи заявлений на пособия и записи в детский сад.

У обоих родителей (если они в браке) должны быть подтвержденные учетные записи на «Госуслугах». Оформить регистрацию нужно не позднее чем через месяц со дня рождения ребенка.

Суперсервис недоступен, если:

– брак был расторгнут менее чем за 300 дней до рождения ребенка;

– мама не достигла 14 лет;

– мама или ее супруг – граждане иностранного государства;

– брак заключен за границей;

– ребенок родился не в медицинской организации;

– рождение подтверждается только решением суда.

В таких случаях необходимо обращаться в ЗАГС лично.