В обновленном парке Больших Кайбиц прошел Фестиваль труда и доблести

В Больших Кайбицах прошел Фестиваль труда и доблести, посвященный Году воинской и трудовой доблести. Мероприятие состоялось в обновленном парке и объединило жителей сельских поселений, ветеранов, трудовые коллективы, молодежь и семьи с детьми.

В рамках фестиваля состоялась церемония вручения свидетельств о занесении на республиканскую Электронную Доску почета. Перед началом мероприятия глава Кайбицкого района Альберт Рахматуллин и депутат Госдумы Максим Топилин также встретились с коллективом центральной районной больницы и вручили отличившимся работникам сертификаты Электронной Доски почета.

«Сегодня мы собрались отдать дань уважения нашим передовым труженикам. Кайбичане вносят большой вклад в социально-экономическое развитие Татарстана и России. Наши аграрии входят в десятку лучших по республике, а животноводы – в пятерку лучших, надаивая ежедневно более 30 литров молока на одну корову. И таких примеров трудового героизма у нас не счесть. Низкий вам поклон», – отметил Альберт Рахматуллин.

Максим Топилин отметил значимость Электронной Доски почета для республики.

«Электронная Доска почета – это хорошая находка в республике. Уверен, что одно из начинаний в Республике Татарстан займет достойное место во всех регионах нашей необъятной России», – сказал депутат Госдумы, вручая свидетельства.

На площадках парка для жителей организовали спортивные соревнования, сдачу нормативов ГТО, мастер-классы по изобразительному и декоративно-прикладному искусству, шахматам и моделированию. Представители советов ветеранов сельских поселений приняли участие в прогулке по маршруту скандинавской ходьбы. Также прошел мастер-класс по изготовлению тактических браслетов выживания для отправки бойцам в зону специальной военной операции.

Гостями фестиваля стали депутаты Госсовета Татарстана Айрат Зарипов и Айдар Тагиров. Последний также присутствовал на открытии спортивной площадки в селе Малые Кайбицы.

От имени награжденных на фестивале выступил работник пожарной части Айнур Низамутдинов.

«Жить в Кайбицком районе и находиться на страже безопасности его жителей – это большая честь для меня. Для кайбичан, в том числе, молодежи у нас созданы все условия. Желаю родному району дальнейшего процветания», – сказал он.

Парк в Больших Кайбицах был благоустроен на месте заболоченной территории. Сейчас здесь расположены прогулочные аллеи, озеро, спортивные и детские площадки.

Фестиваль завершился концертом артистов республиканского проекта «Созвездие – Йолдызлык».

Материал подготовлен при участии Фирады Батталовой

Фото предоставлены Фирадой Батталовой