В Австралии полиция начала платить водителям за трезвость за рулем

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В городе Манджимупе, расположенном на юге штата Западная Австралия, полицейские начали платить водителям, у которых тест на алкоголь показал отрицательный результат, по 20 австралийских долларов (около 14 американских долларов). Об этом сообщает телеканал ABC News.

За сентябрь сотрудники полиции планируют раздать 100 сертификатов на 20 австралийских долларов. Кампания развернута с учетом увеличения числа людей на дорогах из-за финальных матчей Австралийской футбольной лиги и приближения школьных каникул, пояснил начальник полицейского подразделения – сержант Тайлер Винтер.

«Мы стараемся поощрять хорошее поведение водителей из-за ужасающей смертности на дорогах в этом году», – пояснил правоохранитель, выразив надежду на возможный успех кампании.

Вместе с тем криминолог Мэтью Морган из Австралийского католического университета хотя и назвал инициативу новаторской, но усомнился в ее эффективности. На его взгляд, программа скорее поможет наладить взаимопонимание между полицией и местными жителями, чем сократит число случаев вождения в нетрезвом виде.

Впрочем, ученый добавил, что исследования показали: водители хорошо реагируют на мгновенную обратную связь, так как она стимулирует системы вознаграждения в мозге. Он упомянул устройства контроля скорости, которые показывали улыбающееся или хмурящееся лицо в ответ на соблюдение или несоблюдение скоростного режима.

Кампанию профинансировала местная служба поддержки лиц, страдающих от наркотической и алкогольной зависимости, Holyoake. Организация попросила полицию собрать данные, которые в дальнешем помогут оценить эффективность программы.