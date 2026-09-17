В Казани музеи можно будет посетить бесплатно по браслету «Я проголосовал»

Музеи и культурные учреждения Татарстана можно посетить бесплатно в дни выборов депутатов Государственной Думы с 18 по 20 сентября по браслету «Я проголосовал». Об этом сообщили в Министерстве культуры Республики Татарстан.

В список учреждений, доступных для посещения, вошли:

Национальный музей Республики Татарстан;

Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан;

Музей естественной истории Татарстана;

Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан;

Национальная художественная галерея «Хазинэ»;

Галерея современного искусства;

Музей Константина Васильева;

Музей-мемориал Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.;

Музей-квартира Мусы Джалиля;

Музей Каюма Насыри;

Музей Е.А. Боратынского;

Музей А.М. Горького и Ф.И. Шаляпина;

Музей композитора Н.Г. Жиганова;

Музей Салиха Сайдашева;

Литературный музей Габдуллы Тукая;

Музей истории татарской литературы с мемориальной квартирой Шарифа Камала;

Дом-музей В.И. Ленина;

Музей исламской культуры.

Как передает ведомство, для удобства жителей Казани запущен сайт всейсемьейнавыборы.рф, где собрана информация о мероприятиях программы «Всей семьей на выборы».