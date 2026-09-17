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Культура 17 сентября 2026 14:57

В Казани музеи можно будет посетить бесплатно по браслету «Я проголосовал»

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Музеи и культурные учреждения Татарстана можно посетить бесплатно в дни выборов депутатов Государственной Думы с 18 по 20 сентября по браслету «Я проголосовал». Об этом сообщили в Министерстве культуры Республики Татарстан.

В список учреждений, доступных для посещения, вошли:

  • Национальный музей Республики Татарстан;
  • Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан;
  • Музей естественной истории Татарстана;
  • Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан;
  • Национальная художественная галерея «Хазинэ»;
  • Галерея современного искусства;
  • Музей Константина Васильева;
  • Музей-мемориал Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.;
  • Музей-квартира Мусы Джалиля;
  • Музей Каюма Насыри;
  • Музей Е.А. Боратынского;
  • Музей А.М. Горького и Ф.И. Шаляпина;
  • Музей композитора Н.Г. Жиганова;
  • Музей Салиха Сайдашева;
  • Литературный музей Габдуллы Тукая;
  • Музей истории татарской литературы с мемориальной квартирой Шарифа Камала;
  • Дом-музей В.И. Ленина;
  • Музей исламской культуры.

Как передает ведомство, для удобства жителей Казани запущен сайт всейсемьейнавыборы.рф, где собрана информация о мероприятиях программы «Всей семьей на выборы».

#минкульт рт #музеи #Выборы-2026
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