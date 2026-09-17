В Казани музеи можно будет посетить бесплатно по браслету «Я проголосовал»
Музеи и культурные учреждения Татарстана можно посетить бесплатно в дни выборов депутатов Государственной Думы с 18 по 20 сентября по браслету «Я проголосовал». Об этом сообщили в Министерстве культуры Республики Татарстан.
В список учреждений, доступных для посещения, вошли:
- Национальный музей Республики Татарстан;
- Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан;
- Музей естественной истории Татарстана;
- Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан;
- Национальная художественная галерея «Хазинэ»;
- Галерея современного искусства;
- Музей Константина Васильева;
- Музей-мемориал Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.;
- Музей-квартира Мусы Джалиля;
- Музей Каюма Насыри;
- Музей Е.А. Боратынского;
- Музей А.М. Горького и Ф.И. Шаляпина;
- Музей композитора Н.Г. Жиганова;
- Музей Салиха Сайдашева;
- Литературный музей Габдуллы Тукая;
- Музей истории татарской литературы с мемориальной квартирой Шарифа Камала;
- Дом-музей В.И. Ленина;
- Музей исламской культуры.
Как передает ведомство, для удобства жителей Казани запущен сайт всейсемьейнавыборы.рф, где собрана информация о мероприятиях программы «Всей семьей на выборы».