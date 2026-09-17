Haval, Geely и Belgee назвали марками с выгодными автокредитами

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Haval, Geely, Belgee, Changan и Tenet вошли в число марок с наиболее привлекательными кредитными программами в 2026 году. Об этом со ссылкой на сеть дилерских центров «Прагматика» сообщает «Тарантас ньюс».

По словам директора по продажам финансовых продуктов «Прагматики» Екатерины Беляевой, покупателям предлагают льготные ставки, рассрочки и скидки при оформлении автомобиля в кредит.

Наиболее заметные условия действуют для Geely. Ставка 0,01% доступна на срок до одного года независимо от размера первоначального взноса. Для двухлетнего кредита потребуется внести более 50% стоимости автомобиля, для трехлетнего – свыше 60%. При первоначальном взносе более 80% такую ставку можно получить на срок до восьми лет.

У Belgee ставка 0,01% также предусмотрена на первые два года. Для оформления кредита на три или четыре года первоначальный взнос должен превышать 70%, а для восьмилетнего срока – 80%.

При этом рекламная ставка не отражает полную стоимость займа. На официальном сайте Belgee для сентябрьских программ указана полная стоимость кредита от 0,010% до 22,4% годовых. Конкретные условия зависят от банка и требований программы. Geely также указывает на необходимость оформления КАСКО при покупке автомобиля в кредит, а параметры займа зависят от выбранной программы.

Отдельные условия действуют для российского электромобильного бренда Evolute. Государственная поддержка при покупке электромобиля в кредит может составлять 35% его стоимости, но не более 925 тыс. рублей. Субсидия предоставляется при соблюдении условий программы и распространяется на соответствующие ей автомобили.

При выборе автокредита эксперты рекомендуют учитывать не только процентную ставку, но и полную стоимость кредита, размер первоначального взноса, расходы на страхование и итоговую стоимость автомобиля с учетом всех скидок.