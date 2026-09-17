Семь жителей Алькеевского района занесли на Республиканскую доску почета

В Алькеевском районе Татарстана состоялся Фестиваль труда и доблести, посвященный Году воинской и трудовой доблести в республике. Праздничная программа прошла в районном доме культуры и объединила ветеранов, участников специальной военной операции и их семьи, представителей разных профессий, волонтеров и молодежь.

Открывая мероприятие, ведущая Эльвира Зиятдинова отметила, что главными героями праздника стали люди, ежедневным трудом которых создается стабильность и развивается район.

С приветственным словом к участникам фестиваля обратился глава Алькеевского района Александр Никошин. Он подчеркнул, что в основе достижений муниципалитета стоит труд человека.

В числе примеров глава района назвал развитие промышленного предприятия общества «Хузангаевское». За последние годы здесь открыли два новых производства — маслосырозавод и цех по производству сгущенного молока, что позволило увеличить объемы выпуска продукции и создать новые рабочие места.

Стабильные показатели демонстрирует и сельское хозяйство. Валовой сбор зерна на сегодняшний день составил 84 тыс. тонн при урожайности 28 центнеров с гектара.

Уборочная кампания продолжается. Растут и показатели животноводства. В развитие отрасли активно включаются фермерские хозяйства, которые участвуют в республиканских и федеральных программах и получают грантовую поддержку.

Александр Никошин также рассказал об изменениях в районе за последние пять лет. За этот период благоустроены шесть дворовых территорий, построены 11 новых объектов. Среди них — школа и детский сад в Нижнем Колчурино, клуб в Нижнем Алькеево, спортивный сквер и сквер имени Залакова.

В сфере образования открыта новая школа с детским садом, созданы девять центров «Точка роста», отремонтированы три образовательных учреждения. В здравоохранении построены и модернизированы 15 фельдшерско-акушерских пунктов.

Отдельно на фестивале говорили о поддержке участников специальной военной операции и их семей. Дети военнослужащих получают бесплатное питание и путевки в оздоровительные лагеря. В районе также ведется работа по трудоустройству ветеранов.

Со словами признательности к жителям Алькеевского района обратились почетные гости Олег Морозов, Анатолий Иванов и Александр Чубаров. Они отметили вклад жителей в развитие муниципалитета и пожелали им здоровья, сил и новых достижений.

Кульминацией официальной части стала церемония вручения свидетельств о занесении на Республиканскую электронную доску почета. Этой чести удостоились семь представителей района.

В их числе — заведующая детским садом «Ромашка» села Базарные Матаки Алсу Гайнутдинова, воспитатель детского сада «Теремок» Гулия Гатауллина, зоотехник животноводческого комплекса «Каргополь» общества «Красный Восток Агро» Алена Гусева, педагог дополнительного образования Дома детского творчества Ильяс Идиятуллин, заведующая детским садом «Березка» Гульназ Латыпова, управляющий животноводческого комплекса «Каргополь» общества «Красный Восток Агро» Риназ Насыбуллин и воспитатель детского сада «Радуга» Галина Ферапонтова.

Заведующая детским садом «Березка» Гульназ Латыпова отметила, что признание стало заслугой не только ее, но и всего коллектива.

«Это не только моя личная заслуга, но и всего нашего коллектива. В детском саду работают люди, для которых воспитание детей стало настоящим призванием. Быть воспитателем — это не просто работа, это ежедневный труд. Когда видишь, как дети растут, учатся, открывают для себя мир, понимаешь: все не зря», — сказала она.

Завершился фестиваль праздничным концертом. Для гостей прозвучали песни и стихи о Родине, труде и воинской славе.

На сцену вышли Рифат Садыков, Алмаз Сафиуллин и Линар Гимаев, ВИА «От Афгана до Чечни», трио «Сэмбелэ», вокальные коллективы Базарно-Матакской школы, чувашский ансамбль «Пилеш», а также сводный ансамбль районного дома культуры и детской музыкальной школы.

Материал подготовлен при участии Лилии Шафиковой