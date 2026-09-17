«Отпетые мошенники», «Фукс-фест» и «Кросс нации»: гид по Татарстану на выходные

В третьи выходные сентября продолжатся события проекта «Лето в Татарстане». В Казани состоится «Кросс нации», в Альметьевске – спортивные и экологические события, в Бугульме – фестиваль воздушных змеев, в Челнах – концерт к 400-летию города. В городах республики также запланированы концерты, ярмарки и спортивные турниры в дни голосования.





Фото: © «Татар-информ»

19 сентября

«Кросс нации – 2026» на Кремлевской набережной

В 9:00 на Кремлевской набережной в Казани пройдет Всероссийский день бега «Кросс нации – 2026».

Старт большинства дистанций состоится в экстрим-парке «Урам». Участников и зрителей ждут спортивные активности, мастер-классы и выступления артистов.

В программе – семейные старты, благотворительная гонка «Добрая Казань» и массовый забег на 2 км.

Пробежка в разговорном темпе в Альметьевске

В 9:00 в Комсомольском парке Альметьевска пройдет совместная пробежка для любителей активного отдыха.

Участники смогут провести утро на свежем воздухе в комфортном темпе без гонки за результатом. Пробежка подойдет как новичкам, так и опытным бегунам.

Организаторы предлагают совместить физическую активность с общением и знакомством с другими любителями бега.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Северная ходьба в парке имени Урицкого

В 9:00 в парке имени Урицкого в Казани пройдет занятие по северной ходьбе. Профессиональные инструкторы познакомят участников с основами скандинавской ходьбы и помогут освоить правильную технику движения с палками.

Занятие подойдет людям любого возраста и уровня подготовки. Участники смогут провести время на свежем воздухе, пообщаться с единомышленниками и получить полезную физическую нагрузку.

Занятие по дыхательным практикам в Челнах

В 9:00 в парке «Прибрежный» в Набережных Челнах пройдет занятие по дыхательным практикам с натуропатом Натальей Бастан. Участники освоят технику диафрагмального дыхания и узнают, как правильно дышать, чтобы расслабиться и снять мышечное напряжение.

Практика поможет обратить внимание на дыхание, работу мышц и состояние тела. Занятие подойдет тем, кто хочет попробовать простые техники расслабления на свежем воздухе.

Праздничный концерт «Осенние мелодии» в Бавлах

В 10:00 на площади Октября в Бавлах пройдет праздничный концерт «Осенние мелодии».

На сцене выступят солисты Дома культуры имени М. Джалиля, вокальные и хореографические коллективы районного Дома культуры.

В программе – популярные хиты и лирические композиции.

День рождения смайлика в Елабуге

В 10:00 на дворовой площадке на улице Молодежной, 22 в Елабуге пройдет праздник, посвященный дню рождения одного из самых узнаваемых символов современности – смайлика.

Гостей ждут интерактивные игры и конкурсы, творческие мастер-классы по созданию собственных эмодзи, фотозона с персонажами-смайлами и викторина об истории и развитии смайлов.

«Джаз в Аксенова» в Казани

В 14:00 в сквере имени Аксенова в Казани пройдет музыкальный вечер «Джаз в Аксенова».

Гости услышат известные джазовые композиции в живом исполнении музыкантов. Концерт пройдет в атмосфере исторического особняка; для посетителей также будет работать кофе-бар с напитками и десертами.

«Литературное лото» в Богатых Сабах

В 15:00 в парке «Тукай» в поселке Богатые Сабы пройдет интеллектуальная игра «Литературное лото». Участникам предстоит отвечать на вопросы по литературе, угадывать произведения по цитатам и выполнять аудиозадания.

Отдельный блок посвятят творческим заданиям, где можно будет проявить смекалку и фантазию. Игра объединит вопросы по классической литературе и современной прозе.

Премьера симфонии к 400-летию Набережных Челнов

В 16:00 на площади Азатлык в Набережных Челнах пройдет концертная программа «Симфоническое путешествие сквозь века», посвященная 400-летию города.

Оркестр национальных инструментов Набережночелнинской филармонии представит премьеру новой симфонии казанского композитора Елены Анисимовой, созданной специально к юбилею города.

В программе также прозвучат произведения современных российских авторов.

50 лет клубу «Юный автозаводец» и команде «Огонек»

В 16:00 на бульваре Юных Ленинцев в Набережных Челнах пройдет юбилейный праздник, посвященный 50-летию клуба «Юный автозаводец» и команды «Огонек».

В программе – чествование ветеранов, стоявших у истоков клуба, встреча выпускников разных лет и выступления творческих коллективов района.

Для детей и взрослых подготовят игры и конкурсы. Также гости смогут посетить выставку работ юных художников и мастеров Дома творчества и угоститься мороженым.

Кинопросмотр на набережной озера Кабан

В 18:00 на набережной озера Кабан в Казани пройдет открытый кинопросмотр фильма «Мирный воин».

После сеанса зрители смогут обсудить картину с психологом Лилией Лазаревой, поделиться впечатлениями и поговорить о сюжете и смыслах фильма.

20 сентября

Медитация на набережной озера Кабан

В 8:00 на набережной озера Кабан в Казани пройдет утренняя медитация.

Занятие проведет инструктор. Участники смогут провести время у воды, отвлечься от городской суеты, расслабиться и настроиться на новый день.

Мастер-класс «Всегда в нашем сердце» в Зеленодольске

В 10:00 в парке «Березовая роща» в Зеленодольске пройдет мастер-класс по изготовлению броши из георгиевской ленты.

Участники своими руками создадут памятный символ, посвященный подвигу и мужеству предыдущих поколений. Все необходимые материалы предоставят организаторы, а мастер поможет освоить технику даже тем, кто впервые занимается рукоделием.

Фото: almetyevsk.tatarstan.ru

Экофестиваль «Бережливый Альметьевск»

В 10:00 на площади перед МЦ «Фабрика» в Альметьевске пройдет экофестиваль «Бережливый Альметьевск». Гостей ждут масштабный сбор макулатуры, концертная программа с участием талантливой молодежи города и мастер-классы по переработке вторсырья.

Участники смогут не только внести свой вклад в сохранение природных ресурсов, но и своими руками создать полезные вещи из вторсырья.

Кофейный фестиваль в Казани

В 10:00 на набережной озера Кабан в Казани пройдет Кофейный фестиваль.

Гостей ждут дегустации и каппинги, знакомство с разными сортами кофе и лекции о культуре его приготовления. Свой напиток можно будет выбрать у местных бариста.

Дополнит программу живая музыка от местных диджеев.

«Добрая встреча старых друзей» в Зеленодольске

В 10:00 на Театральной площади в Зеленодольске пройдет театрализованный концерт «Добрая встреча старых друзей!». Юные артисты театральной студии представят вокальные и танцевальные номера, а также прочитают стихи.

Гостей также ждет викторина о Зеленодольске, а для юных участников подготовят рисование на асфальте цветными мелками. Праздник подойдет для семейного отдыха и знакомства с творчеством начинающих артистов.

«Рождество Пресвятой Богородицы» на Высокой Горе

В 10:00 в сквере на улице Большой Красной, 89а на Высокой Горе пройдет концертно-развлекательная программа, посвященная Рождеству Пресвятой Богородицы. На празднике выступят народные ансамбли района и республики, а мастера представят изделия ручной работы.

Гостей также пригласят принять участие в народных играх и мастер-классах по традиционным ремеслам. Дополнят программу тематическая фотозона, ярмарка и угощения – плов, чай и свежая выпечка.

Открытие нового творческого сезона в Бугульме

В 11:00 на площади Дома техники в Бугульме пройдет открытие нового творческого сезона. В программе – концерт с музыкой и танцами, а также мастер-классы, где можно будет попробовать себя в разных творческих направлениях.

Для всей семьи подготовят интерактивные игры и активности. Площадь перед Домом техники на время праздника превратится в большую сцену под открытым небом.

Спортивно-развлекательный турнир «Антидвойка» в Чистополе

В 11:00 на площадке Детской школы искусств на улице Энгельса, 152 в Чистополе пройдет спортивно-развлекательный турнир «Антидвойка». Участниками станут творческие люди – художники, музыканты и танцоры, которым предстоит проявить себя в необычных испытаниях.

Участники будут соревноваться в командах, где важны не столько техника и мастерство, сколько харизма, сплоченность и энергия.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Фукс-фест» в Казанском зооботсаду

В 12:00 в историческом саду в Казанском зооботсаду пройдет «Фукс-фест», посвященный 250-летию со дня рождения ученого Карла Фукса. В программе – тематические лекции о его жизни и научных достижениях, мастер-классы о растениях родного края и экскурсии по историческому парку.

Дополнят программу арт-объекты и фотозоны, где можно будет сделать памятные снимки. Участники смогут совместить знакомство с историей Казани с творческими и познавательными активностями.

«Игры народов России» в Нурлате

В 14:00 в сквере «Семейный» в Нурлате пройдет праздник «Игры народов России». Для участников будут организованы командные соревнования, перетягивание каната и фольклорные загадки, где можно будет проверить не только ловкость и силу, но и смекалку.

Гости также познакомятся с традиционными нарядами, ремеслами и культурой разных народов России.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Фестиваль воздушных змеев в Бугульме

В 15:00 в ландшафтном парке «Сокольская гора» в Бугульме пройдет семейный фестиваль воздушных змеев.

Гости смогут своими руками смастерить воздушного змея на мастер-классе, а затем принять участие в массовом запуске – организаторы планируют одновременно поднять в небо более 50 змеев.

В программе также «Арбузник» и дискотека «БИЮ».

Пешеходная экскурсия в Челнах

В 15:00 у арки «Улица Центральная» в Набережных Челнах начнется пешеходная экскурсия по исторической улице города.

Участников ждет путешествие в прошлое: они узнают, как здесь жили несколько веков назад, услышат истории местных жителей и увидят здания, сохранившие память о старом городе.

Маршрут пройдет мимо старинных купеческих домов Халфина и Саитбатталова, конторы предпринимателя Стахеева и здания Государственного банка.

Фото: © «Татар-информ»

Велозаезд в Альметьевском районе

В 17:00 на площадке перед Домом культуры в селе Новое Надырово Альметьевского района пройдет велозаезд. К участию приглашают любителей велосипедных прогулок любого возраста и уровня подготовки.

Участники смогут провести время на свежем воздухе и прокатиться вместе с единомышленниками. Не забудьте велосипед и шлем, предупреждают организаторы.

The Hatters, «Отпетые мошенники» и Салават Фатхетдинов в дни выборов в Казани

Предстоящие выходные в Татарстане будут насыщены событиями. С 18 по 20 сентября в республике пройдут концерты, мастер-классы, семейные и спортивные мероприятия, приуроченные к дням голосования.

Так, выборы в Казани традиционно будет сопровождаться фестивалями. Вход на площадки будет по браслетам, которые выдадут всем проголосовавшим.

18 сентября с 15:00 до 21:00 у Центра семьи «Казан» пройдет фестиваль «Время молодых». Здесь студенты смогут узнать о молодежных проектах республики, найти работу в карьерной зоне и посетить концерт группы The Hatters.

А 20 сентября с 14:00 на этой же площадке пройдет праздник «Время быть вместе». Одним из событий станет вручение свидетельств о включении в Электронную доску почета республики.

После официальной церемонии начнется концерт звезд татарской и российской эстрады, выступят Салават Фатхетдинов, Гузель Уразова, Фирдус Тямаев, Mia Boyka и Татьяна Куртукова а также группы «Отпетые мошенники» и «Кар-мэн».

По браслету также бесплатно можно будет посетить Галерею современного искусства, музей «Хазинэ», Национальный музей Республики Татарстан, Музей изобразительных искусств РТ и еще 14 музеев (подробнее – на сайте).

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Футбольные турниры и бесплатный проезд в Нижнекамске

С 18 по 20 сентября жители Нижнекамска смогут бесплатно пользоваться автобусами и трамваями – достаточно предъявить браслет избирателя.

20 сентября территории рядом с избирательными участками превратятся в площадки культурно-патриотической программы к 60-летию города: будут работать тематические выставки об истории Нижнекамска и выступят творческие коллективы.

С утра откроются буфеты, а самозанятые представят свою продукцию и работы. На ряде участков заработают «Точки здоровья» – с возможностью пройти ЭКГ, консультацию офтальмолога, сделать флюорографию и послушать полезные лекции.

Отдельные активности подготовили детские сады №27, 28 и 90: там пройдут семейные старты, шахматные турниры и эстафеты. В колледже им. Н. В. Лемаева, школах и сельских поселениях запланированы мастер-классы по плетению маскировочных сетей и благотворительные мероприятия. Спортивная программа также будет насыщенной. 18 сентября в 18:00 состоится матч «Нефтехимик» – «Урал». 19 сентября в школе №10 пройдут открытые тренировки по футболу и шашкам, а также «веселые старты».

20 сентября там же запланированы занятия по вольной борьбе и шахматам. В этот день в 10:00 в спорткомплексе «Ярыш» пройдет футбольный турнир от СШ «Динамо».

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Фестиваль автозвука, квиз-игры, «День самовара» в Менделеевске

В Менделеевске 19 и 20 сентября также запланирована насыщенная программа. В субботу, 19 сентября, на площади возле кинотеатра «Юность» с 8:00 до 13:00 пройдет сельскохозяйственная ярмарка.

В 10:00 на лыжной базе начнется велопробег, а с 11:00 до 17:00 на Центральном стадионе им. Д. И. Менделеева – фестиваль автозвука. В Детской библиотеке в течение дня можно будет отправиться в виртуальное путешествие «Семь чудес России», а для школьников в культурно-выставочном центре «Атмосфера» проведут квиз-игру «Мозаика добра».

В сельских поселениях также пройдут концерты, экскурсия по музейной комнате «Традиции и обычаи сетяковцев» и мастер-класс «Секреты рукоделия».

В воскресенье, 20 сентября, в Сетяковском сельском клубе пройдет выставка-дегустация заготовок на зиму «ДамСовет», в Тат-Текашевском сельском доме культуры – посиделки «День самовара», а в Тураевском сельском доме культуры – мастер-класс по изготовлению закладки.

В районном Доме культуры Менделеевска «Юность» в оба дня можно будет посмотреть мультфильм «Край чудес», фильм «Как Иван в сказку попал», «Чужой звонок» и «Мой папа – медведь – 2».

В Бугульме – ярмарка, вакцинация и футбольный матч

19 сентября на Центральной площади Бугульмы пройдут сельскохозяйственная и ремесленная ярмарки. Местные производители представят продукты, товары и изделия ручной работы. Для обладателей браслета «Я проголосовал» предусмотрены скидки до 15%.

В городе также продолжится акция «Бугульма выбирает!». В ней участвуют 24 местных предприятия – кафе, магазины, детские и развлекательные центры. Проголосовавшие смогут получить флаер со скидками и специальными предложениями, в отдельных случаях – до 30%.

В дни голосования жители также смогут сделать прививку от гриппа. 19 сентября медицинские пункты будут работать в школах №1, 2, 3, 4, 13 и 16, а также на Центральной площади.

Кроме того, 19 сентября в 14:00 на стадионе «Энергетик» состоится матч чемпионата Татарстана по футболу: местная команда сыграет с «Турбиной-Строитель» из Набережных Челнов.

Куда еще отправиться в выходные?

Напомним, 1 июня Раис Татарстана Рустам Минниханов дал старт второму сезону проекта «Лето в Татарстане». В течение всего летнего периода, а также осенью для жителей и гостей республики проходят концерты, фестивали, спортивные турниры, кинопоказы, мастер-классы и другие мероприятия под открытым небом.

Одним из главных событий проекта вновь стал фестиваль добрососедства «Курше Фест». Его участники организовывают дворовые праздники, творческие мастер-классы, семейные фестивали, спортивные соревнования и другие инициативы, направленные на развитие соседских сообществ. В этом году в программу также включили новый тематический трек «Мирас», посвященный сохранению культурного наследия.

В течение лета в городах и районах республики также проходят дни села, народные праздники, экологические акции и спортивные мероприятия для жителей всех возрастов. Для детей и подростков проводят игровые программы, творческие занятия и активности на свежем воздухе.

По вечерам в общественных пространствах Татарстана продолжаются кинопоказы под открытым небом, концерты и танцевальные программы. Организаторы отмечают, что большинство мероприятий – бесплатные для посещения.