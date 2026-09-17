«Миллиард.Татар» открыл голосование за лучшего татарского спортсмена года

«Миллиард.Татар» открыл новое голосование в рамках рейтинга «Татары года». Читателям предлагают выбрать кандидата в номинации «Лучший татарский спортсмен года».

В десятку номинантов вошли пловчихи Ралина Гилязова и Алина Гайфутдинова, борец и чемпион Игр кочевников Радик Салахов, пауэрлифтер Айрат Закиев, фигуристка Дина Хуснутдинова, хоккеист Тимур Билялов, волейболистка Зарина Мубаракзянова, боксер-профессионал Артур Субханкулов, татарстанский тренер Ильдар Ахметзянов и фехтовальщик Кирам Яруллин.

Голосование доступно во ВКонтакте, Телеграм и на сайте издания.

Участники рейтинга «Татары года» борются за победу в 21 номинации – от «Песни года» до «Самого активного татарина за пределами РТ» и «Неудачи года». Голосование идет поочередно по номинациям с 10 сентября. Финал – с 12 по 20 ноября, имена победителей назовут 2 декабря.