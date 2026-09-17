Эксперты из Татарстана обсудили доклад НОМ о видеонаблюдении на выборах 2026

Экспертно-аналитический доклад Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) «Готовность системы общественного наблюдения к единому дню голосования 2026 года», посвященный комплексной оценке готовности системы общественного наблюдения, был опубликован 15 сентября. В Республике Татарстан состоялось обсуждение тезисов документа.

Председатель Исполнительного комитета Татарстанского регионального отделения «Ассоциации юристов России», председатель Комиссии Общественной палаты РТ по правовым вопросам и общественному контролю Тимур Какохо отметил, что доклад фиксирует качественный сдвиг в организации электорального контроля, прежде всего в части видеонаблюдения.

«Экспертно-аналитический доклад Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" о готовности системы общественного наблюдения к ЕДГ-2026 фиксирует качественный сдвиг в организации электорального контроля – и прежде всего в части видеонаблюдения. Средствами видеофиксации планируется оснастить свыше 88 тысяч помещений участковых и территориальных избирательных комиссий по всей стране. Это уже не точечное применение технологии на отдельных категориях участков, а ее системное включение в инфраструктуру открытости выборов», – сказал он.

Какохо также подчеркнул, что видеоконтроль охватывает не только момент голосования, но и всю последующую цепочку: перемещение бюллетеней в сейф-пакеты, их хранение в ночное время, подсчет голосов и передачу протоколов в территориальные комиссии. По его словам, выстроен непрерывный контур фиксации – от момента, когда избиратель опускает бюллетень, до момента, когда результат закреплен в итоговом протоколе.

«Отдельного внимания заслуживает формат Центров общественного наблюдения, которые в дни голосования откроются во всех 89 регионах России. Это открытые публичные площадки, работающие в круглосуточном режиме, где любой желающий сможет получить доступ к видеотрансляции с избирательных участков. Для Татарстана, где одновременно проходят выборы сразу на нескольких уровнях, подобный формат означает реальную возможность гражданского контроля в режиме реального времени – не в качестве декларации, а как работающий инструмент», – добавил он.

Юрист-эксперт в области избирательного права, член Комиссии Общественной палаты РТ по правовым вопросам и общественному контролю Рафаэль Фахрутдинов пояснил, что одним из ключевых показателей готовности системы общественного контроля, зафиксированных в докладе НОМ, является масштаб обучающей программы для наблюдателей. В период с июня по сентябрь 2026 года в регионах России проведено 2634 очных обучающих семинара, в которых приняли участие более 116 тысяч кандидатов в общественные наблюдатели. К обучению привлекли более 1000 региональных экспертов и преподавателей.

«Важно понимать, что речь идет не о формальном инструктаже, а о полноценной образовательной программе. Она включает правовую подготовку, навыки конфликтологии, медиаграмотность и умение распознавать дипфейки. По итогам каждого семинара слушатели проходят итоговое тестирование – таким образом, на избирательные участки выйдут только те, кто подтвердил готовность к самостоятельной работе», – подчеркнул он.

Фахрутдинов добавил, что с правовой точки зрения такой подход напрямую влияет на качество наблюдения: наблюдатель, понимающий процедуру, не только фиксирует нарушение, но и правильно его квалифицирует, оформляет и передает в штаб.

«Именно процедурная грамотность отличает общественный контроль, способный дать юридически значимый результат, от простого присутствия на участке. Татарстан входит в Приволжский федеральный округ, где в августе на площадке Саратовской Государственной юридической академии прошел межрегиональный семинар по подготовке наблюдателей. Это важная гарантия того, что уровень наблюдения в республике соответствует общероссийскому», – заключил он.

Член Комиссии по правовым вопросам и общественному контролю Общественной палаты РТ Алексей Киселев отметил, что доклад НОМ выделяет противодействие фейкам и информационным провокациям в самостоятельное приоритетное направление работы системы общественного наблюдения, и назвал это закономерным.

«По словам Председателя ЦИК России Эллы Памфиловой, в интернете было распространено более 300 тысяч фейковых сообщений, дискредитирующих выборы в Государственную Думу. Эта цифра говорит сама за себя: информационное давление на избирательный процесс приобрело беспрецедентный масштаб. Для манипулирования применяются технологии искусственного интеллекта, поддельные аккаунты и автоматизированное программное обеспечение. Зафиксированы и онлайн-курсы по подготовке псевдонаблюдателей, целью которых является дискредитация избирательного процесса», – сказал он.

Киселев подчеркнул, что в этих условиях многоступенчатая верификация каждого поступающего сигнала – не бюрократическая процедура, а содержательная защита от информационных манипуляций. Региональные штабы и экспертное сообщество НОМ применяют обязательную перекрестную проверку по множеству параметров, что позволяет разграничить реальные нарушения и технологически сфабрикованные нарративы.

«Экспертная оценка поступающих сигналов требует не только знания избирательного законодательства, но и понимания того, как работают современные инструменты информационного давления. Именно такое сочетание правовой и медийной грамотности закладывается сегодня в подготовку наблюдателей и экспертов по всей стране. Профессиональная верификация сигналов способна превратить распространяемые фейки об избирательном процессе в информационный шум, не способный подорвать доверие граждан к результатам голосования», – резюмировал он.