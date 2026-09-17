В Бугульме двух жителей отправили на специальные военные сборы

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Двое жителей Бугульмы отправились на специальные военные сборы для последующей работы в мобильных огневых группах. Еще один житель Казани заключил контракт с Минобороны для прохождения службы в зоне специальной военной операции. Отправка состоялась со двора военного комиссариата Бугульминского района.

После прохождения необходимой подготовки и обучения резервисты будут задействованы в мобильных огневых группах. Их задачей станет охрана критически важных объектов и других объектов жизнеобеспечения, подлежащих защите.

После заключения контракта и вступления в мобилизационный людской резерв военнослужащие продолжают получать зарплату по основному месту работы. На период специальных сборов им также начисляется денежное довольствие по линии Минобороны России. Кроме того, предусмотрены выплаты со стороны предприятий, охрану и оборону объектов которых осуществляют резервисты.

Участников сборов обеспечивают военной формой одежды, за ними закрепляют штатное вооружение и автомобиль. После подготовки они заступают на охрану объектов жизнеобеспечения.

Житель Казани, оформивший контракт через военный комиссариат Бугульмы, будет проходить службу в зоне СВО в полку 1233. Подразделение комплектовалось в сентябре-октябре 2022 года из жителей Татарстана, призванных на военную службу по мобилизации. В настоящее время в полку служит большое количество жителей Бугульминского района, ранее направленных в зону СВО в рамках мобилизации.

«Работа по комплектованию мобильных огневых групп продолжается. Желающих просим обращаться в военный комиссариат. Оформляем и тех, кто не служил в армии, вне зависимости от возраста. Главное, чтобы позволяло состояние здоровья выполнять служебные обязанности», – сообщил военный комиссар Бугульминского района Рафаэль Миннетдинов.

В Татарстане также действуют меры поддержки для граждан, заключивших контракт с Минобороны РФ. Размер предусмотренных выплат и другие условия зависят от действующих в республике и на федеральном уровне мер поддержки.